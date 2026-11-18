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SHENZHEN/Xinhua

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este martes que China está dispuesta a trabajar con Perú para elevar la asociación estratégica integral entre ambos países a un nuevo nivel y generar mayores beneficios para sus pueblos.

China se ha mantenido como el mayor socio comercial del país andino y su principal destino de exportaciones durante 12 años consecutivos, señaló Xi durante la reunión con la presidenta peruana, Keiko Fujimori, la cual tuvo lugar en Shenzhen, en la provincia sureña de Guangdong. Fujimori se encuentra en esta ciudad china para participar en la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), programada para los días 18 y 19 de noviembre.

Xi destacó, además, que el protocolo de actualización del tratado de libre comercio (TLC) entre China y Perú entró oficialmente en vigor hace unas dos semanas, y que el puerto de Chancay, construido con la participación de empresas chinas, ha impulsado considerablemente la cooperación económica y comercial entre Asia y América Latina.

Xi instó a profundizar los intercambios entre los gobiernos, órganos legislativos, partidos políticos y localidades de los dos países para fortalecer la confianza política mutua. También instó a ambas partes a aprovechar al máximo el protocolo de actualización del TLC, consolidar la cooperación tradicional en infraestructuras, energía y recursos, y explorar el potencial en áreas emergentes como las nuevas energías y la inteligencia artificial.

El presidente chino, Xi Jinping, se reúne con la presidenta peruana, Keiko Fujimori, quien se encuentra en Shenzhen para asistir a la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), en Shenzhen, en la provincia de Guangdong, en el sur de China, el 17 de noviembre de 2026. (Xinhua/Yan Yan)

Pidió elevar la cooperación en cultura, educación, turismo, arqueología y salud para llevar adelante la amistad tradicional.

Xi también dijo que las dos partes deben reforzar la comunicación y coordinación en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, APEC y otros mecanismos para defender el verdadero multilateralismo y el libre comercio, así como para salvaguardar la equidad y la justicia internacionales.

Por su parte, Fujimori señaló que Perú se adhiere firmemente al principio de una sola China, está dispuesto a fortalecer los intercambios de alto nivel, y utilizará el protocolo de actualización del TLC como una oportunidad para impulsar los intercambios entre pueblos y promover la cooperación en comercio, inversión e infraestructura.

Perú da la bienvenida a una mayor inversión de empresas chinas y proporcionará un entorno de negocios abierto y estable, dijo, e indicó que los proyectos como el del puerto de Chancay han desempeñado un papel importante en el desarrollo económico de Perú.

Fujimori también instó a desarrollar intercambios más estrechos entre personas y entre partidos, y agradeció a China por el apoyo brindado a Perú para hacer frente a los retos que representa el fenómeno meteorológico El Niño. Perú está dispuesto a reforzar la coordinación multilateral con China y a potenciar la amistad entre los dos pueblos, afirmó la presidenta peruana.

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