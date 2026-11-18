Compartir

Teherán/Prensa Latina

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán anunció este martes el derribo de un dron estadounidense MQ-1 y la incautación de otro aparato no tripulado MQM-170 al sur de la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz.

La agencia semioficial Tasnim informó, citando un comunicado del CGRI, que los sistemas de defensa aérea iraníes detectaron el MQ-1, lo atacaron y lo derribaron en las proximidades de la isla.

Según la publicación, con este incidente ascienden a 18 los drones MQ-1 que el cuerpo militar iraní afirma haber neutralizado desde el 7 de abril.

En otro comunicado, el CGRI informó que sus fuerzas capturaron intacto un dron estadounidense MQM-170 mediante una operación de guerra electrónica en la misma zona.

La institución indicó que se trata del noveno aparato de ese modelo que asegura haber incautado desde el comienzo de la guerra.

Estados Unidos no había ofrecido comentarios sobre las informaciones difundidas por las agencias iraníes.

Por otra parte, la agencia Fars reportó una explosión en la isla de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz, al sur de Irán.

El medio citó a residentes que escucharon una fuerte detonación en el noroeste del centro de la isla y observaron columnas de humo posteriormente. Hasta el momento, no se había emitido información oficial sobre las causas del estallido ni sus posibles consecuencias.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...