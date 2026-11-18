Redacción Deportes

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La Selecta avanzó a las preliminares de la Copa Oro 2027 luego de vencer 3-1 y con global de 5-1 a San Martin en el estadio «Mágico» González, encuentro con atmósfera tensa por parte de la afición.

El combinado cuscatleco cerró el primer tiempo con sensaciones de poder haber hecho más en el marcador, con cuatro ocasiones clave que pudieron finalizar en gol en la primera parte pero carecieron de efectividad, tres de Bryan Gil y otra de Rafa Tejada.

A pesar de ello, Harold Osorio con un balón que parecía escaparse, firmó el 1-0 a los 45′, marca que solo tres minutos después dejaron ir los dirigidos por Hernán «El Bolillo» Gómez con el 1-1 de San Martín con el gol de Belony Dumas.

A solo un minuto de la segunda parte, Bryan Gil apareció para intentar disipar las dudas e inconformidad que dejó el cuadro salvadoreño en el primer tiempo a la afición, con el 2-1 a los 46′.

A siete minutos del final del encuentro, nuevamente Gil le puso su nombre al tercer gol de La Selecta para sellar su doblete y el 3-1 para alcanzar las preliminares de la Copa Oro 2027.