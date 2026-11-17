SIMOF se inspira en el «telento e historia» de la Generación del 27

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Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

Como homenaje a los escritores y poetas del siglo XX más influyentes del territorio español, quienes conformaron la Generación del 27, la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), ha inspirado, su próxima edición. Esta se llevará a cabo del 14 al 17 de enero en el Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla.

La Real Fábrica de Artillería, deslumbró con la performance «Generación SIMOF. 1927-2027. Cien años creando desde la raíz», como antesala a la develación del cartel oficial de SIMOF 2027, una obra del artista sevillano, Chema Rodríguez.

En este desfile, 27 modelos, junto a sus diseñadores han resaltado cada confección, inspirados en los seis colores del cartel: Verde Lorca, Azul Alberti, Blanco Cernuda, Rojo Artillería, Plata Luna y Negro Tinta.

Raquel Revuelta, directora de la Agencia Doble Erre, externó que el arte inspirado en la moda flamenca «conmueve» y que invita al público a mirar desde «otra manera».

«Lo que acabamos de vivir, no es solo el arte de moda flamenca, hemos querido contar una historia de raíces, creatividad y de talento, cuando hablamos de generación, no hablamos de edad, hablamos de diseñadores con trayectorias distintas», expresó Revuelta.

«Generación SIMOF», para la directora de Doble Erre es el talento que hace historia. «Hoy han desfilado 27 modelos, con la propuesta de 27 diseñadores; cada forma tiene su personalidad, los cuales se vinculan a uno de esos seis colores del cartel», sostuvo.

Angie Moreno, delgada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, comentó que existen eventos que con el paso de los años dejan de ser únicamente acontecimientos, para convertirse en parte de la identidad de un Palacio de Congresos, sino también de una ciudad.

«SIMOF es sin duda, una cita que Sevilla hace suya y que ha sabido consolidar, como uno de los grandes escaparates de creatividad, talento y protección. SIMOF representa mucho más que una semana dedicada a la moda flamenca, es un punto de encuentro para profesionales y diseñadores, empresas y artesanos y sobretodo la oportunidad extraordinaria para mostrarle al mundo una de sus creaciones culturales y creativas más reconocibles», sustentó.

Rodríguez, enfatizó que en el cartel oficial ha representado en una imagen la Semana Internacional de la Moda Flamenca, más importante del mundo. Para él, está obra va inspirada en los recuerdos de su infancia. Recuerda una mesa donde era su madre junto a su hermana quienes trabajaban con las telas y con ellas lograr grandes creaciones.

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