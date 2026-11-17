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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea recibió este lunes a la ministra de Educación, Karla Trigueros, para que explicara su presupuesto 2027; donde se asignan casi $700 millones para la renovación de los centros escolares.

Trigueros sostuvo que para poder “transformar un país” se tiene que invertir en educación; por ello, han proyectado $3,416 millones destinados para la educación en 2027. Dicho presupuesto para educación, representa el 27.5% del total del presupuesto general de la Nación y el 8.1% del Producto Interno Bruto.

De los $3,416 millones de inversión en educación, $2,700 corresponden al propio Ministerio de Educación. Un aumento del 60% en comparación con el presupuesto de 2026, el cual fue de $1,600. “Este presupuesto es el más alto en la historia de El Salvador que una cartera de Estado va a tener”, señaló Trigueros.

“Para un millón de niños que están en el sistema educativo público del país, hay que denotar que esta inversión en educación es tres veces más grande que lo que han invertido en el rubro todas las administraciones pasadas”, enfatizó la funcionaria.

Trigueros señaló que para el próximo año, los estudiantes tendrán paquetes escolares, escuelas renovadas, acompañamiento desde la primera infancia hasta la inversión en becas para los estudiantes de bachillerato para que puedan asistir a una universidad.

La funcionaria en la Comisión de Hacienda comparó las escuelas que dejaron gobiernos anteriores y con las escuelas que el Gobierno ha renovado. Por ejemplo, el Centro Escolar Los Toles en Ahuachapán.

«Hemos pasado de escuelas improvisadas, hechas de láminas a escuelas que cumplen estándares internacionales, donde los niños tienen todo lo que necesitan para recibir y realizar sus actividades académicas», agregó Trigueros.

En cuanto a las prioridades estratégicas que planteó Trigueros están 6 áreas: Dos escuelas x Día, Enlaces con la educación, Crecer Juntos, paquetes escolares, nuevo currículo nacional para primera infancia y la modernización educativa.

Trigueros señaló que en el programa presidencial Dos Escuelas por Día, ya tienen más de mil escuelas que han sido renovadas o que ya iniciaron su proceso de renovación. Dentro de los centros escolares, según afirmó la funcionaria, se implementa la conexión a internet para utilizar las nuevas herramientas digitales como la Inteligencia Artificial.

De hecho, para este programa, según informó la funcionaria, se asignaron $679 millones, con la cual, se renovará la infraestructura escolar. Este programa se ejecuta por el MINED, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Dirección de Obras Municipales (DOM).

Para los paquetes escolares, que contempla los uniformes, zapatos y útiles escolares, se asignará $134 millones. Además, $132.69 millones para el fortalecimiento del Programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la primera infancia: $415 millones para el programa para la reducción de la brecha digital, entrega de dispositivos y desarrollo de habilidades tecnológicas y $163.6 millones para el programa de modernización del sistema educativo y la incorporación de la inteligencia artificial en las aulas.

Además, $55.32 millones para el programa de trayectorias educativas completas y $32.61 millones para el programa de conectividad digital social para la expansión de la conectividad a internet y acceso a servicios digitales. $21 millones para el programa de mejora de la calidad y expansión de la oferta en educación parvularia y los CAPI. También dentro del presupuesto del Ministerio de Educación se asignan los $118 millones para el funcionamiento de la Universidad de El Salvador.

Según el Portal de Transparencia Fiscal en el proyecto de Presupuesto 2027 para el MINED se asignan $798,997,274 para el rubro de remuneraciones y $238,898,859 para bienes y servicios.

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