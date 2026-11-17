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Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) anunció este lunes 16 de noviembre la conformación de su nueva Junta Directiva, el Comité de Ética y la Relatoría para la Libertad de Expresión, cuyos integrantes asumirán funciones para el periodo 2026-2028.

La organización informó que sus representantes fueron elegidos por la membresía durante las elecciones celebradas el pasado sábado 24 de octubre.

La nueva Junta Directiva estará integrada por Sergio Arauz, como presidente; David Pérez, tesorero; Carlos Amaya, secretario; Suchit Chávez, síndico; Jessica Orellana, vocal 1; y Claudia Palacios, vocal 2.

Por su parte, el Comité de Ética estará conformado por tres periodistas, entre quienes figuran Eduardo Soriano y Mónica Rodríguez. Mientras tanto, la Relatoría para la Libertad de Expresión estará a cargo de Angélica Cárcamo.

“Los nuevos representantes son destacados profesionales del periodismo que asumen el compromiso de continuar defendiendo los derechos de las y los periodistas en el país, en un contexto de persecución y asedio creciente hacia el gremio”, señaló la APES.

El proceso electoral estuvo a cargo de un comité integrado por Fernando Romero, Alicia Miranda y Gabriela Aquino, quienes tuvieron bajo su responsabilidad la elaboración de un nuevo Reglamento Electoral, el diseño de los mecanismos de votación y la recepción, evaluación y aprobación de las candidaturas presentadas por los socios, entre otras tareas relacionadas con los comicios.

La APES destacó que estas elecciones se desarrollaron en circunstancias extraordinarias, al convertirse en las primeras de su historia en incorporar un protocolo que permitió ejercer el voto desde el exterior del país.

La nueva Junta Directiva asumió sus funciones este 16 de noviembre y tendrá como principal compromiso continuar el trabajo en defensa del ejercicio periodístico y la libertad de prensa en beneficio de los profesionales de la comunicación en El Salvador.

La asociación afirmó que, pese a desarrollar sus actividades desde el exilio, continuará insistiendo ante las autoridades salvadoreñas en el reconocimiento de su derecho a organizarse y funcionar como asociación.

La APES, creada en el 24 de junio de 1936, trasladó su cede a Guatemala, el 1 de octubre de 2025, por la persecución del gobierno de Nayib Bukele.

La Ley de Agentes Extranjeros que entró en vigor el 4 de septiembre de 2025, fue el el detonante principal para salir del país, como otros organizaciones. La Ley de Agentes Extranjeros obliga a las organizaciones, como la APES,a registrarse en el Ministerio de Goberanción, por recibir fondos del exterior, y donde deciden si una ONG debe o no pagar como impuesto extra del 30% de esos ingresos y otorga amplios poderes a funcionarios para decidir quién puede operar legalmente. La APES se negó a someterse a este mecanismo de control.

La mencionada ley no solo busca Asfixiar financieramente a las organizaciones, sino que se convierte en un instrumento de persecución.

La APES señaló, además, un hostigamiento sistemático por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele, que incluyó la negativa a renovar sus credenciales oficiales a pesar de tener la documentación en regla, además de la presión generalizada contra la prensa independiente

Pero no solo la APES como institución se fue al exilio, sino también más de 50 periodistas. El éxodo ocurrió en el mes de mayo de 2025. A algunos les avisaron que había orden de capturas, otro, por el hostigamiento policial y los seguidores del gobierno a través de las redes sociales, y otros por temor a posible perseguimiento.

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