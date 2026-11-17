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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La historia de la Iglesia Luterana de El Salvador también está marcada por la persecución, los allanamientos, las capturas y las amenazas contra sus representantes religiosos y comunidades de fe durante el conflicto armado. Uno de los episodios que permanece en la memoria de esta congregación es el secuestro de una cruz de madera que el Ejército calificó como «la cruz subversiva», un símbolo que recogía las denuncias populares sobre la realidad política y social del país.

El relato fue reconstruido durante una conversación en el programa Encuentro con Julio Villagrán, por el reverendo Santiago Rodríguez, quien compartió detalles sobre la persecución que enfrentaron sus integrantes y el significado histórico y espiritual de la cruz, que actualmente constituye uno de los tesoros históricos de esa comunidad religiosa.

La cruz se encontraba en la Catedral Luterana, ubicada en la zona de la 5 de Noviembre, en San Salvador. Su particularidad era que las personas podían escribir sobre ella sus preocupaciones, denuncias y percepciones acerca de la situación nacional. En su superficie quedaron plasmadas expresiones relacionadas con los cateos, las calumnias contra la Iglesia y las injusticias que vivía la población.

Aquella iniciativa comunitaria convirtió el objeto religioso en una especie de registro de la realidad salvadoreña. Las personas encontraban en ese espacio una oportunidad para expresar su inconformidad ante la violencia, la persecución y los abusos cometidos durante la guerra.

Una cruz considerada subversiva

Según el testimonio de reverendo Santiago Rodríguez, representante de la Iglesia Luterana, cuando los militares allanaron las instalaciones el 16 de noviembre de 1989, de la catedral se llevaron la cruz y la calificaron como “subversiva”.

Sin embargo, para la comunidad religiosa, el significado del objeto iba mucho más allá de su materialidad. No se trataba únicamente de una cruz de madera, sino de una representación del sufrimiento del pueblo y de las denuncias que las comunidades habían escrito sobre ella.

Rodríguez recordó el testimonio de Carmen Fabián, una de las mujeres capturadas durante aquel episodio y que posteriormente salió del país. Para ella, la cruz subversiva representaba al pueblo inmolado por los pecados del poder, una interpretación que vinculaba el símbolo cristiano con la realidad de las víctimas de la represión.

La captura de la cruz también evidenció la dimensión de la persecución contra las iglesias que asumieron una posición de acompañamiento a las comunidades afectadas por la violencia. La Iglesia Luterana no fue la única denominación religiosa que enfrentó hostigamientos. También hubo persecución contra integrantes de iglesias bautistas, anglicanas y lo más relevantes el asesinato de seis sacerdotes jesutas, una empleada y su hija de quince años, cuando una unidad especial del ejérrico ingresó a la UCA, para tal fin.

El recorrido por las instituciones de seguridad

Después de ser retirada de la catedral, la cruz pasó por distintas dependencias de seguridad. De acuerdo con el relato de Rodríguez, primero fue trasladada a la Guardia Nacional, posteriormente a la Policía de Hacienda y luego a la Policía Nacional. Finalmente, llegó al Palacio Nacional.

Su recuperación ocurrió en enero de 1990, cuando el entonces presidente Alfredo Félix Cristiani la devolvió al obispo luterano Medardo Gómez.

La devolución fue precedida por una campaña de solidaridad internacional impulsada por la Iglesia Luterana y acompañada por representantes de comunidades religiosas de Europa y Estados Unidos.

En ese proceso también intervino el entonces embajador estadounidense William Walker, a quien el obispo Gómez solicitó ayuda para recuperar el objeto religioso. Según el testimonio, el diplomático se comprometió a interceder ante el mandatario salvadoreño.

La cruz regresó finalmente a manos de la Iglesia, después de permanecer bajo custodia de distintas instituciones de seguridad.

Para los representantes luteranos, aquel recorrido tuvo un significado simbólico: la cruz salió del templo llevando las denuncias de la población y llegó a instituciones desde las cuales, según su interpretación, provenían muchas de las injusticias que habían sido señaladas en su superficie.

La persecución contra el obispo Medardo Gómez

La conversación también permitió recordar los riesgos que enfrentó el obispo Medardo Gómez durante los años más intensos del conflicto armado.

Según el relato compartido por los participantes, después del inicio de la ofensiva guerrillera de noviembre de 1989, el religioso buscó refugio en la Embajada de Alemania, donde coincidió con otros dirigentes religiosos, entre ellos pastores vinculados a distintas iglesias.

Los entrevistados consideran que esa protección pudo haber sido determinante para evitar que el obispo fuera asesinado durante aquellos días, cuando las fuerzas militares realizaban operativos y buscaban información sobre personas vinculadas a organizaciones religiosas y sociales.

La persecución también alcanzó a integrantes de la comunidad luterana. Carmen Fabián fue una de las personas capturadas y sometidas a interrogatorios. Su testimonio describe amenazas y presiones para obtener información sobre el obispo y otros integrantes de la Iglesia.

Uno de los aspectos más dramáticos relatados fue la situación de Fabián, quien se encontraba embarazada y recibió amenazas relacionadas con su bebé durante su detención.

Estos testimonios muestran cómo la represión no se limitó a dirigentes religiosos, sino que también alcanzó a personas que participaban en las actividades comunitarias y de acompañamiento de la Iglesia.

Un símbolo que denuncia las injusticias

La cruz recuperada permanece como parte del patrimonio histórico de la Iglesia Luterana del Salvador.

En una carta escrita en mayo de 2006, el obispo Medardo Gómez reflexionó sobre el significado de la cruz subversiva. En su interpretación, la cruz de Cristo representa la fe, el amor y la esperanza, pero también constituye una denuncia contra los pecados de la humanidad y las estructuras de poder que generan sufrimiento.

El obispo Gómez planteó que la cruz es subversiva porque denuncia las injusticias y llama a defender la vida frente a los proyectos de muerte.

La Iglesia Luterana ha mantenido ese significado como parte de su memoria histórica y de su compromiso religioso con las personas que sufren exclusión, violencia e injusticia.

La historia de la cruz subversiva recuerda que, durante el conflicto armado, distintos espacios religiosos se convirtieron en lugares de denuncia, solidaridad y acompañamiento a las víctimas. También evidencia que la persecución alcanzó expresiones de fe que, desde su propia interpretación cristiana, cuestionaban la violencia y reclamaban justicia.

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