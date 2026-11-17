Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, arremetió este lunes contra la Amnistía Internacional y aseguró que el Gobierno no revelará el acuerdo que ampara el despliegue militar de El Salvador en Haití.

Ulloa respode así, luego que Amnistía Internacional solicitara a ambos gobiernos que hicieran público el acuerdo que ampara el despliegue militar y que explicaran cuáles son los mecanismos de supervisión, las reglas que rigen el uso de la fuerza, las instancias a las que deben rendir cuentas los efectivos militares y los procedimientos disponibles para que la población denuncie posibles abusos sin temor a represalias.

A finales de septiembre de este año la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Transitoria para la participación de la Fuerza Armada de El Salvador en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití. Las tareas del personal militar serían por 12 meses contados a partir del 2 de octubre de 2026. La colaboración del contingente salvadoreño incluyó personal militar y civil, así como aeronaves y otros recursos según las necesidades de la misión y las capacidades de la FAES.

El 18 de octubre, la FAES informó que cuatro aerotécnicos salvadoreños de la Fuerza de Tarea Libertad II desplegada en Haití fueron emboscados por presuntos grupos criminales mientras regresaban a su campamento a bordo de un vehículo. Luego de conocerse esta situación el presidente de El Salvador, Nayib Bukele dio un ultimátum a las pandillas de Haití para que devolvieran vivos y sanos a los soldados; caso contrario los «destruiría», así como hizo con las pandillas en El Salvador. También se informó que más de 2,000 soldados salvadoreños fueron enviados a la isla con el fin de rescatar a los soldados secuestrados.

Amnistía Internacional mostró preocupación ante el operativo de El Salvador en Haití y cuestionó su alcance.

Félix Ulloa defendió el operativo.

“Esta operación, además de tener la cobertura, la legitimidad de su accionar, lleva ese sentido altruista de responder a un clamor del pueblo y del Gobierno haitiano», consideró Ulloa este lunes en declaraciones a los medios.

A juicio de Ulloa, cuando se expresan estas preocupaciones como las de Aministía Internacional, “hay una agenda oculta de querer criticar a la operación nuestra”. Enfatizó que no revelarán dicho convenio, ya que así también lo pedían cuando se realizó el Plan Control Territorial.

«Querían que publicáramos cuáles eran las siete etapas y estas organizaciones empezaron a cuestionar por qué no enseñábamos cuáles son las etapas del Plan Control Territorial. O sea, ¿en qué cabeza cabe que vas a sacar y vas a develar una estrategia contra tu enemigo?, pero es una forma de criticar lo que estamos haciendo», comentó Ulloa.

El funcionario sostuvo que, en el país, se desarrollaría un panel sobre el caso Haití con expositores «de altísimo nivel». Entre ellos, con Jerry Tardieu, «que es prácticamente el padre de la constitución haitiana», consideró Ulloa, mientras enlistó también al ministro de Justicia de Haití, Patrick Pélissier, quien fue enviado por el primer ministro.

«Van a haber expertos, incluso, funcionarios que están en El Salvador, que conocen perfectamente el caso haitiano, con la claridad de los temas, sin agenda oculta y sin tratar de introducir temas para desvirtuar, descalificar o deslegitimar el accionar legítimo de nuestro pueblo, de nuestro gobierno, de nuestras fuerzas armadas que se han desplazado a Haití», destacó Félix Ulloa.

A lo que el funcionario hacía referencia era la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED) 2026, desarrollada este lunes y que reuniría a autoridades gubernamentales, líderes políticos, académicos y especialistas de 25 países.

Félix Ulloa sostuvo que «el debate es transparente y se hace con la intención de llegar a la verdad, frente a lo que son estas críticas (…) esas mismas organizaciones que cuando se estaba asesinando al pueblo haitiano no dijeron nada; cuando se secuestraron a los misioneros norteamericanos, tampoco salieron condenando, cuando llegamos nosotros, empezaron a salir a preocuparse por los derechos humanos de los criminales y los líderes de las pandillas. O sea, es una paradoja, es una vergüenza y es una lástima que no estemos acompañando al pueblo haitiano», expresó Ulloa.

Por ello, «no vamos a decir cuál es ese convenio, no lo vamos a revelar hasta que las condiciones diplomáticas lo permitan para hacerlo público» puntualizó.

Mientras que el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, señaló que «independientemente de la operación militar que va enfocada, en traer a nuestros cuatro aerotécnicos, (…), nosotros tenemos que ir preparando Haití para un verdadero Estado de Derecho, para que sus instituciones funcionen, para que sus modelos de leyes funcionen a futuro, cuando nosotros tengamos que salirnos», comentó Villatoro.

Villatoro sostuvo que «nuestra misión ahora es clara: rescatar a nuestros cuatro aerotécnicos, si el día de mañana aparecen, como lo decía el presidente Bukele, nosotros nos venimos. Claro, habrá una comunidad internacional de algún trabajo pendiente que hay que hacer en Haití. Hemos develado incluso toda la hipocresía de todo lo globalista en Haití, pero a este momento no es algo que nos atañe, más bien sí nos atañe poder apoyar a ministros de los ramos en los que nosotros estamos demostrando un camino, una esperanza viable para el continente americano, como es la seguridad y la justicia».

Sobre el tema, Ulloa sostuvo que por tratarse de un operativo militar «por su propia naturaleza», no se discute públicamente y por lo cual, «no se pueden develar cuáles son las tácticas o la estrategia de las operaciones militares».

«Hemos tenido que tomar acuerdos bilaterales con las autoridades haitianas. No es una decisión unilateral de El Salvador, ni mucho menos una invasión o una ocupación al territorio haitiano. Esto es una operación totalmente legítima, avalada dentro del derecho internacional, los acuerdos de dos estados soberanos y la posibilidad tanto del Estado receptor, como el estado que hace la visita», externó Ulloa.

Félix Ulloa sostuvo que, en el caso de El Salvador, se efectuó a través de la autorización de la Asamblea Legislativa. «Hemos justificado la necesidad de enviar a nuestro contingente militar a obtener ese propósito. Estando en el terreno y en la búsqueda de nuestros compatriotas, hemos ido limpiando algunas zonas por las necesidades operativas en el terreno. No era el objetivo ir a combatir las pandillas. El objetivo era rescatar a nuestros compatriotas (que) fueron secuestrados por las pandillas».

En ese punto, es de aclarar que la Asamblea autorizó que un contingente fuera enviado a misiones de seguridad en Haití. Pero no en sí, como una ayuda para rescatar a los soldados salvadoreños.

El vicemandatario sostuvo que se han «limpiado» las áreas de operaciones de las pandillas. «Hemos limpiado áreas, tanto donde ocurrieron los hechos, que es el caso de Cua de Buqué, que es una de las salidas de Puerto Príncipe hacia el norte de la isla y hemos ocupado el estadio Sylvio Cator, que es la salida hacia el sur de la capital de Puerto Príncipe.

«Hemos cerrado las dos vías principales de acceso a la capital, porque Haití es una isla y tiene estas dos salidas. (…) el pueblo haitiano se siente liberado del yugo de estas organizaciones criminales y están pidiendo que nuestras tropas continúen con ese trabajo. Pero, repetimos, no es el mandato, no es el objetivo”, agregó Ulloa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...