Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) exigió la libertad inmediata de Fidel Zavala, a quien considera un preso político del régimen. La organización calificó el caso como emblemático y afirmó que evidencia una actuación sesgada de las instituciones encargadas de administrar justicia en El Salvador.

“Fidel Zavala es un preso político del régimen de facto que manipula las instituciones a su antojo para que estas respondan a sus intereses. El caso del compañero Fidel Zavala es emblemático y demuestra la actuación sesgada de las instituciones que deberían aplicar justicia en nuestro país”, manifestaron representantes de las organizaciones que integran el BRP, acompañados por miembros de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), organización a la que pertenece Zavala.

El BRP recordó que Zavala ya había sido detenido por un supuesto caso de estafa, pero que posteriormente se emitieron resoluciones judiciales en las que se estableció la extinción de la acción penal por ese hecho.

“De este caso existen dos resoluciones que literalmente mencionan: ‘Declárase extinta la acción penal contra Fidel Antonio Zavala Pérez… Por lo tanto, sobreséese definitivamente el presente proceso penal por haberse extinguido la acción penal’. Es decir, Fidel en varias ocasiones logró demostrar su inocencia”, señalaron.

Durante su primera detención Zavala presenció abusos cometidos en centros penitenciarios. Tras recuperar su libertad, decidió denunciar estos hechos, convirtiéndose en una voz crítica frente a las violaciones de derechos humanos ocurridas en las cárceles del país.

El BRP destacó que Zavala se integró a UNIDEHC, espacio desde el cual recibió acompañamiento en su caso y participó en labores de apoyo a otras comunidades y personas que enfrentaban situaciones relacionadas con la defensa de sus derechos.

Entre estas actividades, la organización mencionó el acompañamiento a los habitantes de la comunidad La Floresta, en San Juan Opico, donde Zavala apoyaba al equipo jurídico que desarrollaba un proceso de asesoría y legalización de los terrenos habitados por las familias.

No obstante, el 25 de febrero, Zavala fue detenido nuevamente junto a una veintena de habitantes de dicha comunidad. Según el BRP, las autoridades los acusaron de integrar una supuesta estructura dedicada a la comercialización ilegal de terrenos y argumentaba que Zavala se hacía pasar por abogado, afirmación que la organización desmintió.

A más de un año de estas detenciones, el BRP cuestionó que la Fiscalía General de la República no haya logrado demostrar las acusaciones, mientras que las autoridades judiciales concedieron una ampliación de la detención provisional hasta septiembre de 2027 para el caso de La Floresta. También mostraron preocupación, ya que la medida se fundamentó en que los delitos atribuidos a los procesados se encuentran dentro de las categorías contempladas en el régimen de excepción.

Para el bloque, esta situación constituye una utilización del régimen de excepción para perseguir y criminalizar a personas defensoras de derechos humanos y a quienes acompañan las demandas de las comunidades.

La organización también cuestionó la condena de 15 años de prisión impuesta a Zavala por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, por el delito de estafa agravada, ya que la sentencia resulta desproporcionada y tendría como finalidad silenciar las denuncias que el defensor ha realizado sobre presuntos actos de tortura y otros abusos en los centros penitenciarios.

“La condición de Zavala es especial, ya que corre grave peligro debido a las denuncias que ha realizado. Su traslado a centros penales significaría enviarlo bajo la custodia de las personas que denunció. Frente a esta grave situación, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, solicitó su libertad. Esta petición también ha sido respaldada por más de 100 organizaciones internacionales que han expresado su preocupación por el caso”, afirmó el BRP.

Los representantes también cuestionaron que Zavala haya sido detenido por el caso de la comunidad La Floresta y posteriormente condenado a 15 años de prisión por un supuesto delito de estafa del cual ya había sido objeto de resoluciones judiciales que extinguieron la acción penal.

“A Fidel lo detienen por el caso de La Floresta y, sin embargo, lo condenan a 15 años de prisión por un supuesto delito del cual ya había sido absuelto en varias ocasiones, afirmando que no existía causa penal. Su condena, además de ser totalmente incoherente, es desproporcionada, ya que se trata de una supuesta estafa de 4,000 dólares”, lamentaron.

El BRP denunció, además, lo que calificó como una utilización de la institucionalidad del país por parte del clan Bukele con fines políticos. En el caso de Zavala, sostuvo que el objetivo sería silenciar a una de las voces que se atrevió a denunciar los presuntos abusos cometidos en los centros penitenciarios.

“Hasta este momento no conocemos las condiciones de salud física y psicológica en las que se encuentra nuestro compañero Fidel Zavala. Por lo que denunciamos que las instancias judiciales que han emitido condena contra nuestro compañero lo han hecho a partir de un proceso amañado que pone en peligro su vida”, advirtieron.

Ante esta situación, el BRP exigió la libertad inmediata de Zavala en su calidad de defensor de derechos humanos y demandó a las autoridades responsables del sistema penitenciario garantizar el respeto a su integridad física y psicológica.

Asimismo, pidió que se acaten las resoluciones judiciales emitidas con anterioridad, en las que se estableció la extinción de la acción penal por el supuesto delito de estafa atribuido a Zavala.

“¡Exigimos libertad para Fidel Zavala, valiente voz de denuncia sobre los abusos cometidos en centros penales!”, concluyó la organización.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...