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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El técnico de La Selecta, Hernán “El Bolillo” Gómez, habló de las mejoras que el equipo debe tener, tras el primer encuentro contra San Martín, y descartó que la segunda parte de la serie en el “Mágico” González se trate de un simple trámite.

El colombiano hizo énfasis en que el equipo pudo sacar el resultado (0-2) a pesar de que no tuvo un buen partido, “no jugamos bien”, señaló, y al ser cuestionado sobre la posibilidad de tener una mayor ventaja en el marcador ante el cuadro caribeño consideró que fue una situación “muy normal”.

“Iban perdiendo 1-0 no más, entonces para ellos parecía un buen resultado, evitando que tuvieran más opciones. Sin embargo, tuvimos la otra opción, nos pusimos 2-0, y a ellos les parecía también que es un buen resultado para lo que viene, no dejarse que le metieran más goles. Entonces, reducen los espacios y quitan muchas oportunidades y se complica mucho más”, agregó.

Sobre los errores que el equipo cometió en el encuentro mencionó: “nosotros (trabajamos) a no renunciar nunca, a que esta selección tenga orden y no renunciar nunca a que esta selección se destaque por una buena elaboración, por poner, al contrario en su sitio, siempre tratando de que el mayor tiempo posible el balón esté en nuestros pies para así ser un equipo un poquito más ofensivo, un poquito más de llegar al arco contrario”.

El estratega negó que el partido de vuelta de este martes contra San Martín en el “Mágico” González, fuera de trámite, y señaló que deben confirmar su instancia en la Copa Oro. “Y después, lo importante en todo sentido es mejorar, es seguir trabajando, es seguir construyendo, es seguir analizando, es seguir buscando sociedades”, dijo.

Además, Hernández fue crítico al asegurar que lo único positivo del primer encuentro fue la victoria, de lo contrario, aseguró que deben mejorar en muchos aspectos.

Sobre la incorporación de nuevos jugadores como Joshua Pérez, Amando Moreno y Nelson Blanco señaló que: “me dejaron muy buenas conclusiones porque nosotros hemos hecho un recorrido por ellos hace tiempo. En esta oportunidad que los trajimos estaban en muy buen nivel, por eso los trajimos. Convivimos con ellos, estuvimos cerca de ellos, entrenamos con ellos, hubo la oportunidad de poner algunos”.

Añadió que es importante convivir con ellos y el grupo, dijo que son jugadores muy modernos y que serán importantes en la evolución de la selección.

En la conferencia también se tocó el tema de futuros amistosos para la Selecta, aspecto que el técnico dijo haber hablado con el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele: “Siempre se va a estar buscando la posibilidad de competir, aunque no sea a fecha FIFA”, dijo.

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