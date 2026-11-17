El boxeo nacional afina detalles como antesala a la Noche de Campeones

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La Federación Salvadoreña de Boxeo (FESALBOX) celebró su décimo sparring nacional en las instalaciones de la Villa Centroamericana, una jornada clave de preparación para los pugilistas que competirán en la tercera edición de la Noche de Campeones.

La velada boxística se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre, a partir de las 6:00 p.m., en el Palacio de los Deportes Carlos “El Famoso” Hernández, con entrada gratuita para el público.

La cartelera estará compuesta por 18 combates (10 oficiales y 8 de exhibición) y contará con la participación de atletas invitados de Guatemala, Honduras y Estados Unidos, lo que exigirá el máximo nivel competitivo de los representantes salvadoreños.

El combate estelar de la noche será protagonizado por el tecleño Rudy López (categoría élite, 55 kg), quien se medirá ante el guatemalteco Alejandro Santiago. Para López, debutar en este evento encabezando la cartelera representa un reto especial.

“Me siento muy feliz y emocionado de estar en esta edición y de protagonizar la pelea estelar; estoy más que listo para dar un gran espectáculo y enfrentar a mi rival de Guatemala”, afirmó el pugilista.

En la pelea coestelar, la santaneca Gabriela Andino (categoría cadete, 66 kg), medallista de oro en los Juegos Codicader 2026, subirá al cuadrilátero frente a la guatemalteca Dulce Feliciano.

“Me siento emocionada y motivada por participar por primera vez y representar a mi país en este evento internacional”, expresó la joven boxeadora.

Por su parte, Sebastián Escalante (categoría cadete, 66 kg) tendrá un exigente duelo ante el también guatemalteco José Carlos de Paz Toribio. Confiado en su preparación, el atleta nacional aseguró que buscará imponer condiciones en casa.

“He tenido mucho fogueo previo a la Noche de Campeones y me he enfrentado a varios rivales extranjeros, por lo que me siento preparado. Guatemala es un país muy fuerte en el boxeo, pero sé que, con todo el trabajo que he realizado, el triunfo es inevitable”, señaló Escalante.

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