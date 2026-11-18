Voto latino y juvenil desafía a Trump, Celia Medrano advierte incertidumbre en el TPS y riesgos en Haití

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La defensora de derechos humanos Celia Medrano sostuvo que el voto latino y juvenil en Estados Unidos representa un contrapeso político frente a las políticas antimigratorias de Donald Trump. También cuestionó la situación de incertidumbre que enfrentan miles de salvadoreños amparados por el TPS y advirtió sobre las implicaciones de la presencia militar salvadoreña en Haití, fuera de los mecanismos de coordinación de Naciones Unidas.

La participación del voto latino y juvenil en las elecciones de medio término en Estados Unidos evidenció el peso político que han adquirido las comunidades migrantes y sus familias frente a las políticas de deportación impulsadas por el presidente Donald Trump, afirmó la defensora de derechos humanos Celia Medrano.

Durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, Medrano analizó los resultados electorales estadounidenses, el comportamiento de la comunidad latina, las perspectivas para los salvadoreños amparados por el TPS y las implicaciones políticas y jurídicas del envío de efectivos militares de El Salvador a territorio haitiano.

El voto latino frente a las políticas de Trump

Medrano consideró que los resultados electorales representan un cuestionamiento a la administración republicana, particularmente por sus medidas antimigratorias, que han generado temor e incertidumbre entre millones de familias.

Uno de los mensajes que más llamó su atención fue el de jóvenes estadounidenses de origen latino que acudieron a votar bajo la consigna de hacerlo por sus familias, para evitar que sus padres y otros parientes fueran deportados.

A su juicio, esta participación demuestra que las comunidades migrantes no son actores pasivos y que pueden incidir en las decisiones políticas de Estados Unidos. Asimismo, destacó el papel de los jóvenes en la movilización territorial y el trabajo de organización, más allá de las campañas en redes sociales.

La defensora señaló que Trump ha reconocido que sus políticas antimigratorias pudieron pasarle factura electoralmente. Sin embargo, advirtió que sus declaraciones aparentemente moderadas deben contrastarse con sus decisiones dentro del Gobierno, particularmente al mantener figuras vinculadas a posiciones radicales contra la migración en puestos estratégicos.

También alertó sobre una posible confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso, ante la nueva correlación de fuerzas políticas, y consideró necesario observar si el mandatario respeta los resultados y la institucionalidad democrática.

TPS: miles de salvadoreños continúan en incertidumbre

Uno de los puntos centrales de su análisis fue la situación de aproximadamente 170,000 salvadoreños beneficiarios del TPS, quienes enfrentan dificultades para obtener estabilidad migratoria después de más de dos décadas de permanencia en Estados Unidos.

Medrano expresó expectativas de que los sectores demócratas impulsen iniciativas legislativas que permitan una solución permanente para esta población, especialmente ante la posibilidad de que recuperen mayor capacidad de decisión en el Congreso y el Senado.

Explicó que el aporte de los salvadoreños amparados por este programa no debe entenderse como una carga para Estados Unidos. Por el contrario, destacó su contribución económica mediante el trabajo, el pago de impuestos y el consumo.

Según las cifras que citó durante la entrevista, los salvadoreños bajo TPS representan cinco mil billones de dólares anuales en impuestos directos e indirectos para la economía estadounidense. Además, recordó que las remesas enviadas desde ese país constituyen un componente fundamental de la economía salvadoreña, equivalente al 26% del PIB.

La incertidumbre migratoria también tiene consecuencias cotidianas. Medrano relató que algunos salvadoreños jubilados han recibido comunicaciones relacionadas con dificultades para demostrar su estatus migratorio y acceder al pago de sus pensiones. Otros enfrentan obstáculos al intentar renovar sus licencias de conducir, documentos indispensables para movilizarse y conservar sus empleos.

Por ello, insistió en que mantener a esta población en un limbo legal desconoce décadas de arraigo, trabajo y contribuciones económicas.

Haití: cuestionamientos a la presencia militar salvadoreña

Sobre el envío de efectivos militares salvadoreños a Haití, Medrano cuestionó la justificación oficial de la operación, presentada como una misión para rescatar a cuatro soldados salvadoreños, y consideró que detrás existe una estrategia de posicionamiento político del Gobierno de Nayib Bukele.

La defensora señaló que la presencia de alrededor de 2,000 efectivos salvadoreños, según lo expuesto en la entrevista, requiere explicaciones sobre sus objetivos, financiamiento y fundamento jurídico, particularmente porque la operación no forma parte de las iniciativas coordinadas por Naciones Unidas.

También cuestionó que no se haya hecho público el supuesto convenio con las autoridades haitianas que habría permitido el despliegue militar.

Medrano advirtió que la desvinculación de Naciones Unidas implica interrogantes sobre los mecanismos de supervisión internacional y las garantías de respeto a los derechos humanos durante las operaciones.

Recordó que El Salvador reconoce instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y el Estatuto de Roma, por lo que cualquier eventual participación de militares salvadoreños en hechos violatorios de derechos fundamentales podría generar responsabilidades internacionales.

Una operación con implicaciones políticas

Para Medrano, Haití estaría siendo utilizado como escenario para proyectar una imagen de liderazgo internacional del presidente Bukele, en momentos en que su Gobierno enfrenta cuestionamientos por denuncias de violaciones a derechos humanos y por el debilitamiento de garantías democráticas en El Salvador.

Asimismo, relacionó esta operación con el escenario político salvadoreño y la anticipación de las elecciones de 2027, al considerar que la proyección internacional del mandatario puede convertirse en un recurso de propaganda política.

La defensora también llamó a no ignorar la historia de intervenciones extranjeras en Haití y las consecuencias que estas han tenido sobre la soberanía y la autodeterminación del pueblo haitiano.

Finalmente, expresó solidaridad con las familias de los cuatro militares salvadoreños cuya situación motivó el anuncio de la operación, pero insistió en que el Gobierno debe transparentar las decisiones adoptadas y explicar las condiciones de la misión.

A su juicio, la solidaridad con los soldados no debe convertirse en una justificación para desconocer la soberanía haitiana ni para colocar en segundo plano las obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos.

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