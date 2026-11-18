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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó nuevamente eximir del pago de aranceles la constitución y la inscripción de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) ante el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR). Con esta decisión del órgano Legislativo, la medida se mantendrá así hasta el 31 de diciembre de 2027.

Esta normativa fue aprobada con los votos a favor de los 60 diputados. En concreto, se reformó el artículo 10 del Decreto Legislativo 905, vigente desde febrero del año 2024.

Según la información legislativa, las Sociedades por Acciones Simplificadas son un tipo de sociedad mercantil regulada por el Código de Comercio. Esta modalidad permite formalizar negocios de manera rápida, económica y con responsabilidad limitada.

Según explicó el oficialismo, el objetivo de la enmienda es facilitar a los comerciantes, emprendedores e inversionistas las condiciones para que formalicen sus negocios y vean reducidos los costos de dicho trámite.

La medida también abarcará la matrícula de la empresa, así como del local, sucursal o agencia, siempre y cuando se solicite por primera vez.

Con esta normativa se permite que estas sociedades sean constituidas por una o más personas naturales o jurídicas; asimismo, admite la figura de un accionista único.

Sobre su capital, según el marco legal, este puede fijarse con un mínimo de un dólar; esto, de acuerdo con los documentos de constitución.

El director Ejecutivo del CNR, Camilo Trigueros, acudió en la semana a la Asamblea pata explicar la solicitud de prórroga. “Este proceso ha venido a cambiar la vida a un sinnúmero de salvadoreños que tenían la esperanza de poner un negocio o empresa y hoy tienen la oportunidad de materializarlo”, dijo.

El trámite, explicó en esa ocasión, dura aproximadamente cuatro horas, por medio de un formulario electrónico, y la inscripción no requiere de notario.

Según los registros de la institución, este año, a la fecha, hay 5 553 empresas nuevas.

Día Nacional de la Oración

En otro tema y previo a la sesión plenaria, la Asamblea Legislativa también dedicó un momento para conmemorar el Día Nacional de la Oración. Esa fecha fue establecida en el año 2020 por Decreto Ejecutivo y se realizó su ratificación en la legislatura pasada.

Este día sirve a los cristianos para reconocer su dependencia de Dios, agradecerle por sus bendiciones y pedir su intervención en favor de sus familias, sus comunidades y de El Salvador.

Líderes religiosos del Tabernáculo Bíblico Bautista, de la Iglesia Asambleas de Dios, de la Iglesia Kemuel, de la Iglesia del Camino, de la Iglesia Luz del Mundo, la Iglesia Congregación Familiar y decenas de feligreses acompañaron a los diputados para elevar oraciones y pedirle al Creador por la unidad del país, así como para que ilumine y dé sabiduría a los gobernantes.

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