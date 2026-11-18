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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Nuevas Ideas aprobó este martes $985 millones en deuda; de los cuales, $935 millones fueron aprobados vía dispensa de trámite. Es decir, sin discusión y sin informar el destino final de los recursos.

El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, fue quien pidió modificar agenda en la plenaria de este martes para introducir dos piezas de correspondencia que había enviado el ministro de Hacienda. La primera de ellas para autorizar a Hacienda la obtención de $860 millones a través de la emisión de Títulos Valores de Crédito a ser colocados indistintamente en el mercado nacional o internacional.

Según el decreto estos fondos que se obtendrían a través de la emisión de Títulos Valores estarían orientadas a cubrir la atención de prioridades estratégicas del gobierno incluyendo operaciones de manejo de pasivos obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuentes de liquidez, transferencia varias o para apoyar necesidades en sectores sociales, económicos y productivos. Sin embargo, el decreto no menciona específicamente para que se requiere.

“Se han quitado la máscara. Vamos a aprobar una deuda de $860 millones, casi mil millones de dólares en Títulos Valores y, si no fuera poquito, por dispensa de trámite”, comentó la diputada por San Salvador, Claudia Ortiz, quien pidió a los diputados que la iniciativa fuera enviada a comisión, para que en la instancia legislativa se le pueda preguntar al ministro de Hacienda “¿para qué van a usarse esos $860 millones? Si es que lo logran colocar en los mercados nacionales o internacionales”.

Como Nuevas Ideas pidió aprobar con dispensa de trámite, Ortiz preguntó directamente a Christian Guevara, jefe de fracción de NI, presidente de la Comisión de Hacienda y quien pidió aprobar la normativa, “¿cuál va a ser el destino de esta colocación de Títulos Valores? Y no me venga a decir que ‘lea el proyecto de decreto’, porque lo que dice acá es sumamente vago: dice que es para manejo de pasivos, para prioridades estratégicas. Es muy importante que el pueblo salvadoreño sepa cuál va a ser el destino de este dinero, con el cual van a endeudar a los salvadoreños”.

En respuesta, el diputado de Nuevas Ideas, Giovanny Zaldaña, sostuvo que esta emisión de Títulos Valores “no es un simple trámite financiero”; sino que se trata de “una herramienta estratégica diseñada para complementar y asegurar el financiamiento del presupuesto 2027. Se busca poder darle las herramientas al Gobierno central para que pueda cumplir con los objetivos trazados en el Presupuesto 2027 y poder continuar la planificación que se tiene en inversión social, en infraestructura y desarrollo, en seguridad, en salud, en la estabilidad como país que se debe tener y que de esta manera el presupuesto general 2027 no se vea comprometido, ni asfixiado, sino que más bien se pueda contar con los fondos suficientes para poder cumplir con cada uno de los proyectos”.

El diputado no informó específicamente para qué se utilizarán los $860 millones. Este punto se lo hizo ver la diputada Ortiz.

“Además de leer un discurso que evidentemente se lo hicieron con ChatGPT, no respondió para qué se va a utilizar. Obviamente no es una simple transacción financiera, estamos hablando de que vamos a autorizar como Asamblea Legislativa que el país emita deuda de Títulos Valores por $860 millones, es una cantidad sumamente alta”, destacó Ortiz.

A juicio de la legisladora, “prácticamente esto en pocas palabras es aprobar deuda para pagar deuda; porque cuando viene un decreto que dice que es para manejo de pasivos es la palabra bonita que usa el Ministerio de Hacienda en los proyectos de decreto para decir que va a adquirir deuda para pagar deuda y eso se da porque esta Asamblea Legislativa maneja de manera irresponsable el presupuesto”, enfatizó.

La parlamentaria sostuvo que, en estos momentos, en la Comisión de Hacienda se discute el proyecto de Presupuesto 2027; “hace una serie de promesas pero esas se rompen en la primera plenaria, donde se reforma ese presupuesto (…), generan cambios en el presupuesto y a la larga más de la mitad de estos cambios se va para deuda”, dijo.

“¿Acaso van a usar estos $800 millones para pagar lo que deben al fondo de pensiones? Porque la deuda de pensiones que se ha adquirido por la moratoria en la rentabilidad de las pensiones en los últimos cuatro años ya asciende a más de $2 000 millones y en el presupuesto solo vienen $250 millones. Hace falta como bastante para cubrir eso. ¿Esto se va a usar para pagar la deuda de pensiones que se tiene en los últimos cuatro años?”, cuestionó la diputada Ortiz.

Mientras que la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, recordó que en 2024 propuso una reforma al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL) para que todas las piezas de correspondencia relacionadas con deudas pasaran a estudio de Comisión; sin embargo, cuando se presentó, Nuevas Ideas la rechazó.

“Este es un caso importante porque los salvadoreños deben conocer a dónde van los recursos. No son cinco pesos los que están pidiendo, estamos hablando de $860 millones en colocaciones de Títulos Valores. ¿Cuántos años se van a tardar los salvadoreños en pagar eso? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos… Si ya estamos endeudados hasta la coronilla y siguen haciéndolo por dispensa de trámite en cada sesión plenaria”, lamentó Villatoro.

“Nosotros no solo queremos saber el monto de la emisión, queremos saber el destino de los recursos, las condiciones financieras; es decir, plazos, las tasas, el mercado exacto de colocación, el impacto que va a tener esto sobre la deuda pública”, planteó Villatoro.

Préstamo por $75 millones con el CAF

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó suscribir un contrato de préstamo con la Cooperación Andina de Fomento (CAF) por $75 millones para el programa “Dos Escuelas por Día”. Es de recordar que este programa se implementó desde mayo de 2025 por el Gobierno para construir, reconstruir y renovar centros educativos públicos en todo el país.

El proyecto, según información del Ministerio de Educación, superó las 1 000 escuelas intervenidas a inicios de octubre de 2026. Entre las obras y equipamiento se incluyen aulas nuevas y ventiladas, techos, pisos, redes eléctricas, sanitarios accesibles, cocinas y comedores, áreas lúdicas, canchas, rampas, mobiliario, tecnología e internet.

El plazo del préstamo es de hasta 18 años incluyendo un periodo de gracia de hasta 30 meses, ambos contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato del préstamo. La primera cuota de amortización se pagará en 30 meses contados a partir de la fecha de entrada de vigencia del préstamo.

Las cuotas se pagarán semestralmente de forma consecutiva y en lo posible iguales. Se pagará una tasa de referencia más el margen del 1.80 % con opción de conversión a una tasa de interés fija o cualquier otra opción disponible de conversión de tasa de intereses dichos intereses se pagarán semestralmente comenzando a los 6 meses contados a partir del mes de entrada en vigencia del contrato.

Ratifican préstamo por $50 millones

La Asamblea Legislativa ratificó con 57 votos un financiamiento de hasta $50 millones para fortalecer las capacidades del Banco Central de Reserva (BCR) a fin de producir estadísticas económicas. El préstamo fue suscrito el 26 de octubre de este año entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, con él, se financiará el Programa de Fortalecimiento de las Estadísticas Económicas.

Uno de los principales componentes del proyecto será el desarrollo del VIII Censo Económico, que actualizará los registros nacionales sobre las actividades económicas. A diferencia de los estudios anteriores, esta edición incluirá al sector informal.

El proyecto también contempla elaborar la Cartografía Económica 2026, con la que se identificarán y localizarán geográficamente los establecimientos económicos del país. Para ello, se recopilarán datos en los 14 departamentos, 44 municipios y 262 distritos. De hecho, los censistas, ya se encuentran en las viviendas realizando el censo.

Además, el financiamiento permitirá incorporar tecnología para hacer “más eficientes” los procesos de recopilación y procesamiento de datos. Entre las acciones previstas están la implementación de un sistema digital, el fortalecimiento de la infraestructura informática y la mejora de los mecanismos de ciberseguridad.

Desde que Guevara pidió modificar agenda (1:20 p.m.) para introducir las piezas, hasta aprobar el último préstamo (2:09 p.m.), el oficialismo se tardó 49 minutos.

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