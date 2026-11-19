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Sara Moroe

Colaboradora

La suspensión de una reunión programada con representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) generó preocupación y cuestionamientos entre dirigentes sindicales independientes, quienes denunciaron que sus organizaciones quedaron fuera del encuentro previsto para revisar las violaciones a los derechos laborales registradas en El Salvador durante los últimos años.

Héctor Rodríguez, representante del movimiento sindical independiente, afirmó que la reunión formaba parte de una visita de la OIT al país para verificar el cumplimiento de recomendaciones emitidas a partir de denuncias presentadas por organizaciones de trabajadores. Sin embargo, aseguró que fueron informados a última hora de la suspensión del encuentro, pese a que estaba programado desde hacía tiempo.

Rodríguez explicó que la visita contemplaba reuniones con los tres sectores que integran el diálogo laboral: empresarial, gubernamental y sindical. Según indicó, los representantes empresariales y del Gobierno ya habían sostenido sus respectivos encuentros, mientras que quedaba pendiente la reunión con las organizaciones sindicales que han presentado denuncias ante el organismo internacional.

«El sector sindical es el que ha presentado las denuncias», manifestó Rodríguez, al señalar que las organizaciones esperaban exponer directamente sus casos y aportar documentación sobre los despidos y otras vulneraciones a los derechos laborales.

Más de 500 sindicalistas afectados

El dirigente sostuvo que las denuncias acumuladas durante los últimos años involucran a más de 500 sindicalistas que habrían sufrido violaciones a sus derechos, incluido el fuero sindical, una garantía que protege a determinados representantes de los trabajadores frente a despidos y medidas patronales relacionadas con su actividad gremial.

De acuerdo con Rodríguez, las organizaciones que integran el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) documentan cerca de 220 casos de personas sindicalizadas afectadas. A esta cifra se suman otros expedientes presentados por otras federaciones y organizaciones.

El representante sindical recordó que una delegación de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) participó en junio pasado en la 114.ª sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, Suiza, donde ratificó las denuncias sobre las violaciones a los derechos sindicales en El Salvador.

La visita que desarrollaba la OIT en territorio salvadoreño, explicó, tenía como propósito verificar el cumplimiento de las recomendaciones del organismo internacional, particularmente en relación con la reinstalación de trabajadores despedidos.

Rodríguez mencionó los casos de sindicalistas identificados como Gerson, Silvia y Sara, cuyos despidos calificó de arbitrarios y señaló que existía documentación para respaldar las denuncias.

A su juicio, la suspensión de la reunión representa un nuevo retraso para los trabajadores que esperan una respuesta institucional después de haber agotado los procedimientos correspondientes.

Cuestionamientos al Ministerio de Trabajo

Rodríguez también señaló al ministro de Trabajo, Rolando Castro, a quien atribuyó responsabilidad en las maniobras que, según su denuncia, habrían afectado la representación de las organizaciones sindicales independientes.

Como ejemplo, mencionó cambios en la junta directiva de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), realizados hace algunos meses, que habrían dejado fuera a dirigentes que participaron en la presentación de las denuncias ante la OIT.

El sindicalista aseguró que estas modificaciones serán denunciadas ante la Fiscalía, debido a que consideran que se afectó la representación de quienes impulsaron los reclamos laborales.

Por su parte, Silvia Navarrete, dirigente sindical del sector salud, manifestó que existe preocupación porque las organizaciones que presentaron las quejas podrían quedar sin representación efectiva en los espacios de diálogo y seguimiento internacional.

Navarrete recordó que, cuando formaban parte de la junta directiva de la CNTS, interpusieron más de 200 quejas ante la OIT por vulneraciones a los derechos laborales de trabajadores del sector público, principalmente en instituciones de salud, municipalidades y otras dependencias gubernamentales.

Según explicó, los despidos masivos denunciados habrían estado dirigidos especialmente contra dirigentes sindicales, situación que motivó la presentación de los expedientes ante el organismo internacional.

La dirigente consideró que los casos ya deberían encontrarse en una etapa de resolución, debido a que las organizaciones han presentado pruebas y seguido los procedimientos establecidos. No obstante, lamentó que la suspensión del encuentro vuelva a dejar en incertidumbre a los trabajadores afectados.

También cuestionó los cambios en la junta directiva de la CNTS y afirmó que algunas organizaciones denunciantes se han quedado sin credenciales para ejercer la representación sindical que tenían anteriormente.

En ese contexto, hizo un llamado a la nueva dirigencia de la confederación para que mantenga la posición de defensa de las denuncias presentadas y no abandone los reclamos de los trabajadores.

Exigen imparcialidad de la OIT

Sara Méndez, del movimiento social, consideró que la suspensión del encuentro evidencia las dificultades que enfrentan las organizaciones independientes para hacer escuchar sus denuncias.

Méndez afirmó que algunos sindicatos convocados para la reunión no han presentado denuncias ante la OIT, mientras que las organizaciones que sí han documentado vulneraciones a sus derechos no habrían recibido las invitaciones correspondientes.

Aclaró que los cuestionamientos no están dirigidos contra los representantes del organismo internacional, sino que buscan que la institución conozca la situación que atraviesan los trabajadores salvadoreños.

«Nosotros tenemos las pruebas», sostuvo, al reiterar que los dirigentes sindicales afectados han presentado documentación sobre despidos y violaciones a sus derechos laborales.

Méndez también cuestionó los compromisos gubernamentales relacionados con la reinstalación de los trabajadores que mantienen demandas ante la OIT. Aseguró que, pese a los anuncios realizados por el ministro de Trabajo, todavía existen personas que esperan recuperar sus puestos laborales.

Méndez consideró que la situación de los trabajadores municipales merece especial atención, pues denunció presiones para que empleados participen en actividades de promoción de alcaldes y aspirantes políticos, mientras enfrentan dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y el reconocimiento de horas extraordinarias.

Llamado a revisar los expedientes

Los representantes sindicales insistieron en que la suspensión de la reunión no debe significar el cierre de los espacios de verificación internacional ni el abandono de los expedientes presentados.

Rodríguez anunció que las organizaciones enviarán una carta abierta a la OIT para expresar su preocupación y solicitar que se revisen los casos de los más de 500 sindicalistas que han sufrido vulneraciones a sus derechos.

También pidió al organismo internacional actuar con imparcialidad y objetividad, y garantizar que las denuncias sean escuchadas sin exclusiones.

Los dirigentes consideran que la revisión de los expedientes y el cumplimiento de las recomendaciones internacionales son fundamentales para establecer responsabilidades y garantizar la restitución de los derechos de los trabajadores afectados.

Mientras tanto, los sindicalistas aseguraron que continuarán denunciando los despidos y las vulneraciones laborales, y demandaron al Ministerio de Trabajo asumir su responsabilidad en la protección de la libertad sindical.

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