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Saúl Méndez

Colaborador

Con el propósito de fortalecer los servicios de salud mental y acompañamiento a personas en condición de vulnerabilidad, la Cruz Roja Salvadoreña inauguró la renovación de un espacio destinado a funcionar como Unidad de Atención Psicosocial, en el marco del proyecto «Espacios que cuidan».

La iniciativa busca mejorar las condiciones en las que se brinda atención y apoyo psicosocial, mediante instalaciones más accesibles, seguras y confidenciales, que permitan ofrecer servicios de calidad a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Con la renovación de este espacio, la institución pretende fortalecer sus capacidades de atención y acompañamiento, contribuyendo al bienestar emocional y la salud mental de quienes requieren apoyo, como parte de su labor humanitaria de prevención y alivio del sufrimiento humano.

El proyecto cuenta con el respaldo financiero de la Cruz Roja Española y la Junta de Castilla y León, así como con el cofinanciamiento de INEXO, entidades cuyo apoyo contribuye al fortalecimiento de los servicios de atención psicosocial de la institución.

La Cruz Roja Salvadoreña destacó que este esfuerzo forma parte de su compromiso de brindar atención humanitaria y promover espacios adecuados para el acompañamiento de las personas que más lo necesitan.

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