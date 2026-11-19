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Saúl Méndez

Colaborador

Un grupo de trabajadores que se identifican como gestores hospitalarios del Hospital Nacional de Chalchuapa denunció presuntas situaciones de acoso laboral, hostigamiento y vulneración de derechos humanos al interior del centro asistencial, por lo que pidió la intervención de las autoridades de Salud para investigar los hechos.

A través del Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende”, los empleados revelaron que enfrentan supuestas restricciones para realizar actividades básicas durante su jornada laboral, como acudir al baño o tomar sus alimentos. Afirmaron que existen limitaciones a la libertad de expresión, debido a que quienes manifiestan opiniones o inconformidades pueden ser excluidos de actividades y enfrentar reportes administrativos.

Los denunciantes atribuyeron estas situaciones a la jefatura de gestores hospitalarios, a la que acusan de mantener un ambiente de hostigamiento y vigilancia constante. También señalaron a una coordinadora de esa área, quien, según su versión, recorre las instalaciones del hospital y toma fotografías del personal mientras realiza sus labores.

Ante esta situación, hicieron un llamado a la jefa de nivel central, licenciada Karen Quintanilla, para que conozca las condiciones laborales que enfrentan los gestores y promueva una investigación sobre los señalamientos.

Los trabajadores también expresaron preocupación por lo que consideran prácticas de favoritismo en la asignación de reconocimientos y oportunidades laborales, y pidieron que estos procesos respondan a las capacidades y méritos del personal.

«Es un deber el trato humanizado al paciente, pero el trato como empleados no es el mismo», expresaron los denunciantes, al cuestionar las condiciones laborales dentro del hospital.

Los gestores aseguraron que denuncias similares al dle Hospital Nacional de Chalchuapa se extienden entre trabajadores del área de la salud a escala nacional. Por ello, exigieron a las autoridades que garanticen el respeto a los derechos laborales, investiguen las denuncias y presten especial atención a las situaciones que afectan a las mujeres trabajadoras.

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