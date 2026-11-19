PNC encuentra sin vida a joven de 17 años en Ahuachapán

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó el hallazgo de un cuerpo en Ahuachapán. Según la PNC, el joven de 17 años había sido reportado como desaparecido.

En horas de la noche del martes, la PNC reportó el hecho en sus redes sociales. “Según la información preliminar, la última vez que fue visto se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con otras personas”, informó la institución en sus redes sociales.

El cuerpo del joven fue encontrado en el fondo de un barranco. “La causa de muerte se determinará mediante autopsia”, destacó la PNC; por lo cual, no fue considerado como homicidio. De hecho, en el recuento diario, este no fue contabilizado por homicidio.

Al inicio de la semana, la PNC reportó un caso similar; pues encontró el cuerpo de una mujer de 31 años flotando en la playa El Peladero. Este caso sí lo reportó como homicidio.

Por este hecho violento, las autoridades policiales, reportaron la detención de Élmer Josué Coreas Argueta, presunto responsable del crimen.

“No hay crimen perfecto. Gracias a nuestros más de 125 policías activados por el homicidio (lunes) (inteligencia, investigación, peritos forenses, territorio), contamos con suficiente evidencia para poder descubrir cada momento en este crimen y lograr capturar a este salvaje criminal que planificó hacer un crimen perfecto”, comentó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

El funcionario sostuvo que el sujeto, enfrentará un proceso judicial donde se le pedirá la cadena perpetua”.

La identidad de la mujer encontrada sin vida en la playa El Peladero de Meanguera del Golfo, en el departamento de La Unión, no fue revelada.

Según información de las autoridades de justicia, desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre se han registrado al menos 61 homicidios. El dato fue dado a conocer este lunes 16 de noviembre por el ministro de Seguridad en una conferencia de prensa. El ministro no hizo comparación con respecto a los homicidios ocurridos en el mismo periodo que el año pasado. Eso sí, informó que en todos los homicidios ocurridos en el año se habrían capturado a los responsables.

En 2025, El Salvador cerró con 82 homicidios a escala nacional de los cuales, todos fueron resueltos por las autoridades, según lo informaron en un reporte de prensa al inicio del año.

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