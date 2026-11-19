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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El ministro de Justicia de Haití, Patrick Pélissier, y su homólogo de El Salvador, Gustavo Villatoro, realizaron un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Es de contextualizar que Pélissier participó en una conferencia internacional sobre Estado y Democracia (CIED) 2026, que se desarrolló en El Salvador esta semana, donde participaron autoridades gubernamentales, líderes políticos, académicos y especialistas de 25 países.

En ese contexto, el funcionario encargado de la seguridad de Haití realizó un recorrido por las instalaciones del CECOT; además, sostuvo una reunión con su homólogo, Gustavo Villatoro.

Villatoro sostuvo que El Salvador es “un referente” en materia de seguridad debido a las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno. Villatoro sostuvo que bajo las directrices del presidente Nayib Bukele, “estamos en la total disposición de apoyar a otros países en la lucha contra la criminalidad”.

“Como lo hemos mencionado, somos un libro abierto para países amigos que desean conocer nuestra experiencia en el combate al crimen organizado y tomar acciones para fortalecer la seguridad de su territorio y en la región”, destacó Villatoro.

El CECOT y el régimen de excepción es la cara del Gobierno salvadoreño ante la comunidad internacional.

Estas visitas surgen en medio de un despliegue militar salvadoreño en Haití para rescatar a 4 soldados salvadoreños, presuntamente secuestrados por las pandillas de la isla. El Salvador habría enviado al menos 2 mil soldados para ese fin.

Amnistía Internacional mostró preocupación ante el operativo de El Salvador en Haití y cuestionó su alcance. Además, pidió a los gobiernos que dieran a conocer el acuerdo; sin embargo, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa aseguró el lunes que no revelarían dicho acuerdo “hasta que las condiciones diplomáticas lo permitan para hacerlo público”.

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