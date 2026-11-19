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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El endeudamiento público, la utilización de los fondos de pensiones y la falta de discusión legislativa sobre decisiones económicas y políticas del Gobierno fueron algunos de los temas cuestionados por los perioidistas Leonel Herrera y Francisco Valencia, quienes advirtieron sobre las consecuencias que podrían enfrentar los salvadoreños a futuro.

Durante un análisis realizado este miércoles 18 de noviembre en Encuentro con Julio Villagrán, ambos comunicadores señalaron que la Asamblea Legislativa aprobó en aproximadamente una hora tres operaciones financieras que, en conjunto, representan cerca de 985 millones de dólares. A su juicio, la rapidez con que fueron avalados estos compromisos refleja la ausencia de un debate público sobre el destino de los recursos y las condiciones en que el país continuará adquiriendo obligaciones financieras.

Herrera explicó que uno de los montos aprobados corresponde a 860 millones de dólares destinados a la emisión de títulos valores, bajo el argumento de atender “prioridades estratégicas del Gobierno”. A esta cantidad se suman 75 millones de dólares provenientes de la Corporación Andina de Fomento (CAF), supuestamente destinados al programa de construcción de dos escuelas por día, y otros 50 millones de dólares correspondientes a una tercera operación financiera.

«Estamos hablando de casi 1,000 millones de dólares de nueva deuda», advirtió Herrera, al cuestionar cuáles son realmente las prioridades estratégicas a las que serán destinados esos recursos.

Endeudamiento y prioridades gubernamentales

Para los analistas, la preocupación no se limita al monto de los préstamos, sino a la capacidad del Estado para responder a sus obligaciones sin sacrificar la inversión social y los servicios públicos.

Herrera señaló que el país ya acumula más de 35,000 millones de dólares de deuda pública y que, con los nuevos compromisos financieros, la cifra podría aproximarse a los 36,000 millones. En ese contexto, cuestionó que el Gobierno tenga capacidad para asumir gastos relacionados con el envío y mantenimiento de tropas salvadoreñas en Haití, mientras continúa recurriendo al endeudamiento para financiar sus actividades.

Valencia también puso en duda que los recursos obtenidos mediante préstamos estén llegando efectivamente a las necesidades de la población. Como ejemplo mencionó las condiciones de numerosas escuelas públicas que, pese a contar con asignaciones y préstamos para su reconstrucción, permanecen intervenidas o abandonadas después de que se les retiraron techos y otras estructuras.

Herrera resaltó que el endeudamiento tiene consecuencias que van más allá de los actuales períodos de gobierno, porque serán los trabajadores, sus hijos y las siguientes generaciones quienes tendrán que responder por los compromisos adquiridos.

«La deuda la vamos a pagar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos», fue la reflexión planteada durante el análisis, al señalar que las obligaciones financieras no desaparecen con el cambio de administración.

Los intereses reducen recursos para servicios públicos

Uno de los datos que Herrera consideró especialmente preocupantes es la proyección de que el próximo año el Estado deberá destinar alrededor de 2,400 millones de dólares únicamente al pago de intereses de la deuda en 2027. Ese monto no representa abonos al capital de los préstamos, sino recursos que deberán utilizarse para cubrir el costo financiero de las obligaciones acumuladas.

A su criterio, se trata de dinero que dejará de estar disponible para atender necesidades de educación, salud, infraestructura vial, programas sociales y otras demandas de la población.

Ambos comunicadores advirtieron que el país puede continuar funcionando bajo mayores niveles de endeudamiento, pero en condiciones económicas cada vez más difíciles para amplios sectores de la población. La continuidad de las operaciones del Estado, afirmaron, no significa necesariamente que exista sostenibilidad financiera ni que las familias estén mejorando sus condiciones de vida.

Preocupa el futuro del sistema de pensiones

Otro de los puntos analizados fue la situación de los fondos previsionales. Herrera recordó que el Gobierno ha recurrido a los ahorros de los trabajadores para financiarse y que, de acuerdo con los datos expuestos durante el programa, las transferencias mensuales de recursos provenientes del sistema de pensiones representan entre 30 y 40 millones de dólares.

El analista cuestionó que el Ejecutivo haya obtenido autorización legislativa para aplazar durante varios años la devolución de esos recursos, mientras continúa utilizando el dinero que pertenece a los cotizantes.

También señaló que la deuda acumulada con el sistema previsional ronda los 3,000 millones de dólares y que existe preocupación por la modalidad de pago que se pretende implementar, mediante instrumentos financieros y plazos prolongados que podrían extenderse hasta 50 años.

Herrera advirtió que el problema no afecta únicamente a quienes actualmente reciben una pensión, sino también a los trabajadores jóvenes que mensualmente aportan parte de sus salarios con la expectativa de contar con esos recursos al llegar a la edad de jubilación.

A su juicio, existe el riesgo de que las futuras generaciones enfrenten dificultades para recibir sus pensiones si el Estado no garantiza la devolución efectiva de los fondos utilizados.

Asamblea Legislativa sin debate ni rendición de cuentas

Valencia y Herrera también cuestionaron el funcionamiento de la Asamblea Legislativa y el papel de la bancada oficialista en la aprobación de decisiones económicas y reformas de gran trascendencia nacional.

Herrera sostuvo que el Órgano Legislativo ha dejado de cumplir su función deliberativa y se ha convertido en una instancia que aprueba las iniciativas provenientes de Casa Presidencial sin una discusión suficiente.

Como ejemplo mencionó la aprobación de nuevos préstamos, las reformas constitucionales y las decisiones relacionadas con la minería metálica, así como la continuidad del régimen de excepción.

El comunicador recordó que los propios diputados oficialistas han defendido su actuación bajo el argumento de garantizar gobernabilidad al presidente Nayib Bukele. Sin embargo, consideró que la gobernabilidad no puede confundirse con la subordinación de un órgano del Estado a otro.

«La gobernabilidad no es la sumisión ciega de un órgano del Estado a otro», planteó Herrera, al defender la importancia de la independencia de poderes y los mecanismos de contrapeso en una democracia.

Asimismo, cuestionó las restricciones al acceso a la información pública y la falta de disposición de funcionarios y legisladores para responder las preguntas de los periodistas sobre el uso de los recursos estatales.

Llamado a la ciudadanía ante las elecciones

Los analistas consideraron que el endeudamiento, las pensiones y la transparencia deberían convertirse en temas centrales del debate electoral, especialmente ante el inicio de la campaña para elegir diputados.

Herrera instó a la ciudadanía a exigir explicaciones a los candidatos sobre las decisiones que comprometen las finanzas públicas y el futuro de los trabajadores.

Advirtió que el derecho de la prensa a preguntar no es un privilegio de los periodistas, sino una garantía para que la población conozca cómo se administra el dinero público y cuáles son las razones detrás de las decisiones gubernamentales.

Valencia coincidió en que los salvadoreños no deberían normalizar la aprobación acelerada de préstamos ni la utilización de los ahorros previsionales sin una discusión pública suficiente.

El principal llamado fue a que la población preste atención a las obligaciones financieras que se están adquiriendo, porque sus consecuencias no serán asumidas únicamente por los actuales gobernantes, sino también por quienes deberán sostener económicamente al país durante las próximas décadas.

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