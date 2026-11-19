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Erick Zelaya*

He escuchado al ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunciar que no existe acuerdo para ampliar la jornada laboral hasta 11 horas diarias y que la discusión continuará posteriormente. ¡Qué interesante coincidencia! Después de tanta propaganda sobre las bondades de la llamada modernización laboral, ahora resulta que hay que escuchar a los trabajadores y estudiar mejor las cosas. ¡Bienvenido sea este repentino descubrimiento!

Como dirigente sindical salvadoreño en el exilio, he participado en la denuncia de las restricciones a la libertad sindical y en la defensa de los derechos de quienes trabajan. Desde la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) solicitamos suspender esta discusión, requerir asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y garantizar una participación sindical amplia y transparente. También presentamos observaciones ante la OIT, que confirmó su recepción y comunicó que serían examinadas mediante sus mecanismos de control. A eso el señor en un mensaje por redes sociales descalificó acusandonos de organizaciones fantasmas, porque quienes no le aplauden reciben esos calificativos e incluso amenazas con sus matones.

Pero precisamente ahora, mientras se desarrolla en Ginebra la reunión del Consejo de Administración de la OIT, el ministro anuncia que no existe acuerdo. La coincidencia temporal merece atención, ¿de repente el ministro decidió escuchar a los trabajadores, que antes descalificó?.

Sin embargo lo importante es que la propuesta no ha sido retirada formalmente. Una suspensión permite reanudar la discusión; un retiro definitivo significaría abandonar la iniciativa en su forma actual. Por eso planteo públicamente un desafío al ministro Rolando Castro: si realmente quiere escuchar a la clase trabajadora, retire formalmente del Consejo Superior del Trabajo la propuesta de ampliación de la jornada y abra la discusión sobre las propuestas sindicales de reducción del tiempo de trabajo. Desde la UNT y otras organziaciones aglutinadas en el MDCT, hemos propuesto avanzar progresivamente hacia las 40, 36 y 30 horas semanales, sin reducción salarial. Esta alternativa merece una discusión técnica y social seria sobre productividad, organización del trabajo, condiciones económicas y calidad de vida.

También considero necesario explicar lo ocurrido el 18 de noviembre con la cancelación de una reunión prevista entre representantes de la OIT y organizaciones sindicales que esperaban presentar denuncias sobre violaciones a los derechos laborales en El Salvador. La suspensión plantea preguntas que no deberían quedar sin respuesta. ¿Quién tomó la decisión? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Existió alguna intervención de autoridades gubernamentales o de organizaciones sindicales afines al Gobierno? Es indispensable esclarecer los hechos y garantizar que la oficina de la OIT en Costar Rica ofrezca una nueva oportunidad para escuchar a las organizaciones denunciantes. El diálogo social pierde credibilidad cuando las organizaciones que presentan denuncias no cuentan con oportunidades efectivas para exponerlas y obtener respuestas.

Como sindicalista en el exilio, conozco las consecuencias que puede tener la confrontación entre el ejercicio de los derechos sindicales y las instituciones del Estado. Mi salida de El Salvador forma parte de una experiencia personal de persecución y hostigamiento que he denunciado ante las instancias correspondientes. Desde esa experiencia, considero indispensable que el ministro de Trabajo responda públicamente a los señalamientos sobre miles de despidos en instituciones públicas, cientos de dirigentes sindicales despedidos, sindicalistas encarcelados, denuncias de muertes bajo custodia estatal y compañeros que han salido al exilio. ¿Qué actuaciones ha desarrollado el Ministerio de Trabajo para proteger a los dirigentes sindicales despedidos? ¿Qué seguimiento ha dado a las denuncias de vulneración del fuero sindical? ¿Qué respuestas institucionales existen sobre los casos de sindicalistas detenidos y sobre las denuncias presentadas ante organismos internacionales?. Estas preguntas no se responden mediante declaraciones generales sobre el diálogo social.

También he cuestionado las descalificaciones públicas dirigidas contra organizaciones sindicales que acuden a la OIT. El hecho de presentar una denuncia internacional no debería utilizarse para desacreditar y estigmatizar a quienes ejercen un derecho reconocido por los mecanismos de control de las normas internacionales del trabajo. Los sindicatos deben poder defender a sus afiliados, cuestionar decisiones gubernamentales y presentar denuncias sin temor a represalias.

Al ministro Rolando Castro le planteo una exigencia concreta: que responda con documentación y actuaciones verificables a las denuncias del movimiento sindical; que explique el estado de la propuesta de ampliación de la jornada laboral; y que permita una discusión efectiva sobre las alternativas de reducción presentadas por las organizaciones de trabajadores. No basta con anunciar una suspensión. Es necesario saber qué ocurrirá con la propuesta, quiénes participarán en las decisiones y qué garantías tendrán los trabajadores. Es urgente que el Ministro de Trabajo haga cumplir las garantias laborales de la Clase Trabajadora Salvadoreña.

*Luchador social, Sindicalista en el exilio y Columnista

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