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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El técnico de La Selecta, Hernán “El Bolillo” Gómez, habló del 3-1 de La Selecta ante San Martín en el estadio “Mágico” González, encuentro que, en comparación al de la primera parte, mostró mejoras, de acuerdo al estratega.

“Hoy volvimos a mejorar ante el partido pasado, dimos la oportunidad a los jugadores que vienen de otras partes, estamos mirando para ir formando un grupo mucho más fuerte, el resultado fue a favor, las estadísticas lo dice todo, si usted pone a oír bien las estadísticas, como es lo moderno del fútbol, dicta todo”, señaló.

De acuerdo a las estadísticas que presentó la federación, la azul y blanco tuvo el 67% de posesión en el partido, y la mayoría de esa posición fue en campo contrario. De 17 remates que tuvo el equipo, 10 fueron a meta, hubo 3 tiros bloqueados del portero, 1 al poste, de esos 17 tiros, 14 fueron dentro del área y 3 fueron fuera del área.

Respecto a los pases, de 576, completaron 511, lo que representó aproximadamente un 89% de efectividad. Además, 331 pases fueron en zona defensiva, 267 pases en zona ofensiva, también hubo 28 balones largos que llegaron a los jugadores locales y sobre los duelos, de 111 duelos que tuvo el partido, ganaron 63 y de 63 ganaron 20 duelos aéreos.

El técnico habló de un factor muy importante que debe mejorar la selección nacional: “tenemos que mejorar mucho en esa definición, porque hay veces, esas que no anotamos con posibilidades nos cuesta caro, gracias a Dios hoy no caímos, el equipo luchó hasta el final, fue inteligente, sostuvo el balón, sacó al contrario apunta de posesión, entonces parece que valoramos mucho el orden táctico del otro equipo”, comentó.

“El Bolillo” comentó sobre el trabajo con La Selecta en el 2026 y lo catalogó como “muy duro”, aseguró que el cuadro cuscatleco ha tenido un momentos muy difíciles e importantes, así como partidos regulares, muy malos y muy buenos, algo normal en la parte del crecimiento, porque La Selecta está en crecimiento; “no es una selección que va en crucero”, puntualizó.

“Si el PSG, por ejemplo, siempre es bueno, siempre gana, y pierde un partido, entonces se vuelve malo del todo. Sería una contradicción, como dice. Entonces, nosotros estamos en eso, subimos, bajamos, subimos, pero en estadísticas, en trabajo, se habla que hemos mejorado muchas cosas. Por ejemplo, la condición física de los muchachos ha mejorado mucho. A veces el orden se ve, a veces el orden no se ve. Todo eso es el crecimiento”, agregó.

El estratega habló de la conveniencia de cambiar de técnico para la selección y de lo que representa: “Yo no sé si sería conveniente traer otro técnico ahora en enero, para que empiece a conocer y teniendo la opción de pronto, nosotros ir a la Copa Oro. Soy optimista, yo sé que tenemos mucha gente en contra, yo también la tengo; los jugadores, pero también tenemos mucha gente a favor, pero mucha gente a favor. Entonces, dividimos y ese es el fútbol. El Salvador trabaja de abajo hacia arriba, no está arriba todavía. Y lo que ha mejorado nos da para estar clasificando sin problema en los grandes eventos. Nos cuesta mucho, nos cuesta mucho”, dijo.

En contraste con el primer encuentro ante San Martín, Gómez dijo que en el anterior no hubo tres o cuatro pases seguidos entre el combinado, algo grave para el trabajo que realizan y en el último encuentro vio disposición y posibilidad, además de que el equipo sostuvo y mantuvo con posesión el balón ante el cuadro contrario, “Entonces la diferencia es en la forma que el equipo tuvo posesión de balón que no la tuvo en el otro partido”, enfatizó.

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