La Selecta Femenina prepara fase final de las eliminatorias mundialistas

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La Selección Femenina de El Salvador ya trabaja pensando en Estados Unidos. El equipo se concentró, desde el martes, para preparar el partido de cuartos de final del Campeonato CONCACAF W 2026, en Texas.

Este miércoles, La Selección Mayor continuó con sus entrenamientos en la Federación de Fútbol (FESFUT), planificando durante la semana doble y hasta triple turno. En esta jornada matutina, hizo labor de campo.

Así, la práctica se desarrolló en un buen ambiente, con mucha dinámica y concentración, ante la exigencia del reto que se viene.

El técnico Eric Acuña dirigió rondos, trabajo físico y técnico con duelos uno contra uno, profundidad, labor defensiva y centros. La sesión cerró con el componente táctico.

Por la tarde de este miércoles 18 de noviembre se sumaron tres jugadoras más de las 26 convocadas: la defensora Victoria Sánchez y las mediocampistas Maggi Segovia y Makenna Domínguez. Ya en Estados Unidos se incorporarán la portera Idalia Serrano y la delantera Samantha Fisher.

La delegación viajará a suelo norteamericano el domingo 22 de noviembre, en horas de la mañana y en territorio norteamericana realizará los ajustes finales.

El partido será el viernes 27 de noviembre, a las 7:30 p.m. (hora de El Salvador), en el Texas Health Mansfield Stadium de Texas.

Los cuatro ganadores de esta fase avanzan a semifinales y clasifican de forma directa al Mundial Femenino Brasil 2027. Los cuatro que pierdan, lucharán por los dos boletos que tiene acceso CONCACAF para el repechaje intercontinental ampliado.

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