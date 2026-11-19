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Moscú/Prensa Latina

El presidente ruso, Vladimir Putin, expresó este miércoles su confianza en que la próxima reunión trilateral con sus homólogos de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Donald Trump, sea de gran utilidad, refirió el Kremlin.

Según la nota de la presidencia rusa, Putin se expresó así durante su intervención este miércoles 18 de noviembre ante empresarios reunidos en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

«El foro de APEC ofrece grandes oportunidades para un diálogo constructivo a todos los niveles. Y, ante todo, entre los líderes de las principales economías, que pueden intercambiar opiniones en una misma mesa, resolver cualquier diferencia entre Estados en materia de política, economía y seguridad, subrayó el mandatario.

El líder ruso igualmente apuntó la necesidad de buscar compromisos y alcanzar un equilibrio de intereses, y trabajar juntos para fortalecer las bases del desarrollo sostenible global.

Por ello, también espero grandes beneficios potenciales de la próxima reunión trilateral entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos, prevista al margen de la cumbre de APEC, acotó.

En este contexto, Putin acentuó que, en un mundo turbulento marcado por la fragmentación de la economía global y el aumento de los riesgos militares y políticos, resulta especialmente necesario apostar por «la unidad, no la división; la igualdad, no la hegemonía; la cooperación, no el aislamiento; el diálogo, no los ultimátums».

La histórica cita entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos tendrá lugar el 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen. Los canales diplomáticos de las tres potencias han concretado los detalles de este encuentro de alto nivel, que se perfila como un acontecimiento de gran relevancia en la arena internacional.

Entre los temas que abordarán se encuentran el conflicto ucraniano, y el desarme y control de armas.

Igualmente están las líneas rojas entre Estados Unidos y China, para fijar posturas claras en comercio, tecnología y seguridad regional, y la estabilidad global.

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