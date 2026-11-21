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Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino.

Aprender a interpretar informes y preparar preguntas sobre términos médicos que jamás se han imaginado escuchar; son de los grandes desafíos a los que se someten miles de familias españolas, cuando a uno de sus familiares se les diagnóstica una «enfermedad rara y sin diagnósticos».

Familiares que han participado en el V Foro de Enfermedades Raras y sin Diagnóstico en Andalucía, sostienen que la incertidumbre no termina cuando se les da el diagnóstico, sino más bien; es ahí donde inicia y «parar» no es una opción.

Laura Iturrate, Directora General de Personas con Discapacidad externó que hablar de enfermedades raras, es hablar de medicina, salud, derechos, inclusión, autonomía, de calidad de vida, dependencia e innovación.

En Andalucía existen cerca de 600,000 personas afectadas por enfermedades raras, y si a estás se les suman sus familiares, cuidadores, se estima que el impacto que se produce en esta población es de gran magnitud, lo que a la larga se vuelve un reto para el sistema nacional de salud en Andalucía y en España.

«He sido testigo de lo difícil que resulta en los primeros momentos el enfrentarse a una patología nueva, por eso el contexto de las familias se vuelve importante, es el primer núcleo de apoyo», comentó Iturrate.

Para la instituciones participantes en este V Foro, como son; la Federación Española de Enfermedades Raras, el Hospital Universitario Virgen del Rocío y la Junta de Andalucía, es vital abordar el desarrollo del Plan de Atención a Personas con Enfermedades Raras de Andalucía (PAPER) 2025-2029, así como la necesidad de seguir mejorando la coordinación entre los distintos niveles asistenciales, que permitan facilitar el acceso a los recursos especializados y garantizar una atención integral y continuada.

Algunos datos presentados por el coordinador del PAPER, Javier Blasco, indican que, 39 de las 48 medidas previstas ya cuentan con actuaciones: siete están completadas y 32 iniciadas o enfocadas, mientras que nueve están pendientes de activar.

El Plan se estructura en siete líneas prioritarias relacionadas con la información y el registro, la prevención y el diagnóstico precoz, la atención integral, las terapias, la investigación, la formación y la participación ciudadana.

Antonio Sanz, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, resaltó que detrás de cada cifra hay una persona, una familia y años de incertidumbre. Estos diagnóstico, no solo están en España, sino también en todo el mundo, se explicó en el Foro.

Sanz indicó que entre las principales actuaciones impulsadas en el marco del PAPER, esta la elaboración de protocolos de atención, la creación de canales de comunicación con las entidades y el desarrollo de actuaciones dirigidas a mejorar la atención sanitaria integral.

También, valoró los avances en cribado neonatal, con 34 enfermedades congénitas incluidas actualmente en la prueba del talón y el compromiso de incorporar cinco más en 2027.

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