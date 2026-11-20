Saúl Méndez

Colaborador

La Fuerza Armada de El Salvador informó este viernes 20 de noviembre sobre la muerte de dos militares salvadoreños destacados en Haití, luego de que cuatro elementos resultaran afectados por una detonación mientras trabajaban con material explosivo en uno de los campamentos. Los otros dos efectivos sufrieron heridas y reciben atención médica.

La institución expresó sus condolencias y solidaridad a las familias de los fallecidos, y manifestó que acompaña a sus seres queridos en este difícil momento.

El anuncio se produce en medio del despliegue de más de 2,000 militares salvadoreños en territorio haitiano, donde participan en operaciones de búsqueda de cuatro soldados que fueron emboscados y desaparecieron el pasado 18 de octubre, cuyo paradero continúa siendo desconocido.

Además de los soldados fallecidos, Jorge Rojas, divulgador del programa Armapedia y analista del ámbito armamentístico y militar, reveló información sobre las cifras de presuntos militares salvadoreños lesionados hasta el 13 de noviembre, con base en el testimonio de un contacto destacado en Haití.

Según Rojas, su fuente, a quien describió como un militar salvadoreño de extrema confianza, le habría informado que entre 20 y 25 militares salvadoreños ya habían resultado heridos. Las lesiones incluirían laceraciones leves y de grado medio, impactos de proyectiles en chalecos antibalas y heridas provocadas por esquirlas.

De acuerdo con ese testimonio, las operaciones militares se han multiplicado durante los días previos, lo que habría incrementado el número de efectivos lesionados. Estas cifras corresponden a información no confirmada oficialmente por las autoridades salvadoreñas.

Por otra parte, el despliegue militar ha generado cuestionamientos sobre la transparencia de la misión. Aunque el presidente anunció el primer objetivo alcanzado en medio de la ofensiva, analistas y críticos del Gobierno han puesto en duda que las operaciones tengan como único propósito localizar y rescatar a los cuatro soldados desaparecidos.

Sobre este despliegue, las Naciones Unidas confirmaron tener conocimiento del envío de personal militar salvadoreño adicional a Haití. Sin embargo, el portavoz del organismo, Stéphane Dujarric, aclaró que la gran mayoría de estos efectivos no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés).

Explicó que las tropas adicionales no están comprendidas dentro del mandato de la Oficina de Apoyo de la ONU y, por tanto, quedan fuera de los mecanismos de información y seguimiento administrados por la representación de Naciones Unidas.

Mientras tanto, la GSF anunció este jueves una nueva fase de operaciones contra las bandas armadas en Haití, orientada a desmantelar sus estructuras, incrementar la presión sobre sus redes y ampliar el control territorial en zonas estratégicas.

La fuerza multinacional, autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, indicó que esta nueva etapa es resultado de varios meses de patrullajes nocturnos, recopilación de información y acciones para localizar posiciones utilizadas por los grupos criminales.

«Ahora, las operaciones entran en una nueva fase: aumentar la presión sobre las redes de las bandas, desmantelar más bastiones y ampliar el control sobre áreas estratégicas», señaló la GSF en un mensaje publicado en la red social X.