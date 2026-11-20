Bukele se inscribe en el TSE para un tercer periodo presidencial

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Nayib Bukele, presidente de la República, se inscribió en altas horas de la noche de este jueves en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para competir en las elecciones de 2027.

Bukele busca un tercer periodo al frente del Ejecutivo bajo la bandera del partido Nuevas Ideas, quien controla la Asamblea Legislativa y ha impuesto a funcionarios de segundo grado.

Bukele llegó al filo de las 9 de la noche a la sede del TSE en San Salvador, fue recibido, junto a Félix Ulloa por simpatizantes del partido oficialista. Luego de su inscripción, el mandatario brindó un discurso donde abonó a la narrativa que se ha ejecutado en los últimos años en el tema de seguridad, democracia y pasado político.

Es de recordar que la inscripción de Bukele en el TSE, es posible, luego de que la Sala de lo Constitucional, a fin al Gobierno, permitiera la reelección presidencial inmediata; por lo que, Bukele pudo participar en 2024 y en julio de 2025, se efectuaron reformas constitucionales aprobadas por el oficialismo, que permiten la reelección presidencial indefinida y extendieron el período presidencial a 6 años. Además, se eliminó la obligación que el mandatario se separara del cargo, seis meses antes de las elecciones para buscar un nuevo periodo; también, se eliminó la segunda vuelta electoral.

El jefe de Estado, también habló sobre las condiciones para ejercer la libertad de expresión y el derecho a la protesta; señaló que, durante sus siete años de gestión, no se ha utilizado gases lacrimógenos, ni macanas para reprimir manifestaciones y sostuvo que críticos a su gestión pueden opinar libremente. Sin embargo, su discurso contrasta en el campo, ya que agentes policiales acosan a organizaciones sociales que hacen concentraciones o protestas en las vías públicas, incluso son detenidos como en el caso de los líderes de la comunidad El Bosque.

Además, se han detenido a defensores de derechos humanos y abogados críticos del Gobierno, como Ruth Eleonora López y Enrique Anaya; además de Fidel Zavala y la persecución contra Ingrid Escobar de Socorro Jurídico Humanitario, Ivania Cruz y Rudy Joya de UNIDECH.

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