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Actores celestes (ikajku) de 1932

Rafael Lara-Martínez

Tecnológico de Nuevo México

[email protected] /

https://nmt.academia.edu/RafaelLara

Desde Comala siempre…

II. Saber – Conocer – Creer

De la obra clásica del antropólogo francés Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939), a menudo sólo se retoma una frase trillada. “Las sociedades primitivas son sociedades sin historia”. Con bastante frecuencia, sus oponentes la recicla al apoyar la veracidad de un saber objetivo en la ciencia. Si la sociología, la antropología, etc. son ciencias sociales, varios estudios datan su auge inicial en un país determinado. “A XXX le corresponde introducir la antropología en El Salvador”. De esta manera, la división tajante la restaura el anhelo de objetividad. Habría sociedades sin ciencia sociales, esto es, pre-históricas y pre-científicas.

No obstante, Lévy-Bruhl forja otra par de conceptos claves de relevancia que matizan la cita común. El primero asienta el saber en la experiencia; el segundo, el sujeto en el objeto. Este doble enlace (double bounding) lo constituye la “participación mística” o “conocimiento participativo” entre ambos polos opuestos y complementarios de la unidad. El sujeto y el objeto no sólo se relacionan en el saber, sino en su coexistencia previa al análisis. La contribución central afirma que no existe un “terreno de la experiencia en el cual la creencia” no “intervenga a título constitutivo”. Antes de asentar cómo la vivencia precede el saber, se comenta la manera en que ambas depende de la lengua en un acto narrativo.

En la sección I se anticipó que el verbo “-ina” —“decir, narrar, expresar”— se utiliza con tal frecuencia que resulta el más común en los siete relatos. Esta reincidencia insiste en el carácter narrativo de la historia según la perspectiva náhuat. A los hechos del pasado se accede siempre por la palabra. Por ello, más que una referencia directa, el idioma interpone una serie de estratos: ina ka ina. Como los sedimentos temporales de la geología, se alzan múltiples muros entre el hecho pretérito y su interpretación actual. Si la lingüística formal habla de recursividad, el saber histórico racional calca este procedimiento al descifrar experiencias ajenas. El esquema (7) resume esa secuencia que del hecho [1] conduce hacia la interpretación actual [5].

(7)

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

Interpretación (2018) [Transcripción (2017-8) [Relato posterior en (2017-8) [Testimonio visual (19XY) [Intervención divina contra el Comunismo y contra el Ejército (1932)]

Incluso la segunda secuencia puede desdoblarse. El narrador del relato VII no remite a una relatora anterior —su propia madre— sino a los abuelos de ella. Explícitamente, la tradición histórica adquiere una larga dimensión de cuatro generaciones en (8), antes de su reporte en el libro: Yo-narrador + Madre – (Abuelos Maternos Ausentes) + Abuelos de la Madre. Igualmente, el testimonio también exhibe un desfase entre el hecho y su narración posterior, la cual a menudo queda indeterminada en el libro.

(8)

inak nunan ka inaket itatanoymet, “relató mi madre que relataron sus abuelos” (VII.4).

El lenguaje coloquial ofrece la paráfrasis siguiente: “este ensayo dice que el libro “Titajtajezakan” dice que el señor Blas dice que su madre dice que sus abuelos dicen que [Hechos Históricos]. La poética multiplica el quehacer de la historia al transgredir la ley de la métrica estricta y escribir historias, es decir, al re-presentar acciones por medio de intrigas (mythos).

La interpretación actual ya no ocuparía el quinto, sino el séptimo lugar en una serie casi interminable de referencias a los hechos pretéritos. Quizás, para volcar la poética en historia, es necesario someter la experiencia ajena al análisis —objetivarla— y acallar la propia. Sólo la lejanía vivencial impone la imparcialidad de la historia. Los hechos narrados no sólo presuponen actos inverosímiles para la racionalidad experimental. A la vez, exigen que la vivencia verifique en carne propia su ocurrir (panu), se mencionó, cuya narración posterior queda sin fecha fija.

Cual ginecólogo, quien posee la razón, la historia académica carece de la vivencia de la preñez y del parto. Empero, la razón anhela asegurarse la verdad objetiva que, a menudo, se considera única. Entrevistas espontáneas informales en Nuevo México declaran la sorpresa general ante el reclamo de la verdad subjetiva en la conciencia. En un mundo regido por la técnica, su monopolio le corresponde a la lógica, así como la ficción, a la vivencia. La vida misma se remite a un segundo plano, ya que se privilegia el análisis, mientras la experiencia queda acallada. Se trata de la pre-historia oculta bajo el manto de la ciencia.

Sin embargo, los relatos revierten este orden de valores al realzar la memoria colectiva. Transmitida de generación en generación, los hechos los formatea el idioma. En su faceta narrativa, propone un entramado complejo de palabras que como la lengua materna se transmiten de padres a hijos. Se trata de textos cuyo supremo arte (tekhne) consiste en esa “distensión del alma” que hace del pretérito revocado un presente de la memoria (Paul Ricoeur). Esa misma presencia confía que el rescate de ese vestigio renueve el futuro.

La totalidad de la historia la concentra ese instante de la aparición narrativa, al desplegar un Aleph borgeano. Durante ese momento fugaz, la manifestación la figura la palabra. En el relato, el paso (ikman panutuk) del tiempo se vuelve permanencia (-ix-tunal) que visualiza el pasado y el porvenir de la comunidad. El momento narrativo confirma el axioma hermenéutico que “la historiografía y la ficción” se identifican en la lengua, pero se distinguen en el fervor ante el Santo Patrono.

Por ello, si la historia cosifica lo antaño —se reitera— la narrativa náhuat la arraiga en el co-nocimiento (taixmatilis) y en la creencia (yulmatilis). Pese a la diferencia de opiniones —a desglosar en seguida— el Santo Patrono se sitúa al centro de toda interpretación. La experiencia visual y la fe dictan el análisis histórico. El axioma es clásico. No se ve lo que se cree; se cree lo que se ve. Por este fundamento de lo factible, la exigencia del credo excede el entendimiento razonado de la historia académica. Mientras la narrativa náhuat convoca un objeto inmediato ante sí (-ix-pan) —relato de lo conocido (-ix-mati)— el saber (-mati) racional objetivamente certifica que no lo conoce ni le guarda devoción. Los tres ejemplos en (9) declaran el requisito indispensable de la tradición oral como historia, esto es, el saber cordial o –yul-mati.

(9)

(a)

Keman witz katka ne comunismo, kiyulmatijket tik Santuj Domingo ipal Soriano, “Cuando venía el comunismo, lo creyeron en Santo Domingo de Soriano” (VI.7-8).

(b)

Su uni itukay kalwika sejsenpa desde ijikman (2), ka ini yulmatit, “si ése (es) su nombre lo trae una y otra vez desde antaño (2), que esto creen” (VII.2-3).

(c)

uni katka ken kiyulmatiwit tuchantakawan ikman, “esto era cómo lo han creído nuestros ancestros antaño” (VII.23).

Aun si este concepto de “saber cordial” sólo aparece en los relatos VI y VII, las otras narraciones lo presuponen al certificar la intervención directa del Santo Patrono en defensa del pueblo o, en cambio, la certeza en la tradición oral. (10) sintetiza la manera en que la creencia subtiende el relato histórico. Se recuerda que los relatos los reproduce la sección IV, acompañados de una traducción semi-literal.

(10)

(I) relata cómo los moradores de nuestro pueblo (tutechanchanejnin) le ruegan (kitajtanit) al Santo Patrono para que defienda el pueblo de la intrusión de los comunistas.

(II) relata la Intervención Divina contra el comunismo. Pese al verano, el río crecido (tuwapan) impide su entrada.

(III) relata el castigo subsiguiente por hablar náhuat, así como el problema de usar refajo (kweyat).

(IV) insta a no olvidar (-el-kawa), sino a recordar (-el-namiki) la lengua materna. Su memoria pervive en el cuerpo mismo; revolotea en la cabeza (-tzuntekun). Sea cual fuere su etimología correcta, olvidar y recordar poseen el mismo prefijo inicial al asentar por igual ambas facultades anímicas en lo corporal. Acaso una situación semejante ocurre en castellano al afirmar que “sólo si soy cuerdo, recuerdo”.

(V) Dios envía un espíritu (ijiyu) protector bajo la figura de un hombre a caballo. De nuevo, ligado al elemento acuático (at) tutor, un gran lago evita que “ne takamet iwan tepusti, los hombres con metal/armas” —acaso el ejército— ingresen al pueblo. El carácter agresivo del Santo Patrono lo despliega en amenazas de decapitar a los invasores.

(VI) relata el cambio del Santo Patrono por otro más “hombrón” quien protege al pueblo del comunismo.

(VII) relata el cambio del Santo Patrono, ligado al elemento acuático del mar. De nuevo, a caballo, junto al río, evita que el comunismo entre al pueblo.

Se anota la relevancia protectora del agua —relatos II, V y VII— contra los invasores, comunismo o ejército. La presencia de este último resulta menos prominente, apenas la insinúan los objetos metálicos cuya posesión monopolizan. Por ello, el Santo Patrono desempeña un papel político neutral ante la confrontación de los enemigos. Su misión nodal consiste en defender a sus feligreses de toda intromisión extranjera, aun si el relato VI lo tilda a él mismo de tal.

Toda presuposición pacifista resulta errónea, ya que Nudeboto amenaza degollar a los invasores. Parecería que el acto de matar en defensa propia lo justifica el Enviado Divino. Implícito en los relatos, se halla la idea de presencia visual del Santo Patrono, ante todo en el relato VII que narra su encuentro en la playa. Los moradores lo (re)conocen (-ix-mati). Anhelan satisfacer sus gustos con cantos y aclamaciones, así como celebran su amistad con San Pedro.

No sólo hay un conocimiento (taixmatilis) de lo natural, sino de las fuerzas sobrenaturales que lo sustentan. Lo social no se basta a sí mismo, ya que pervive por su Estar-Ahí-Colectivo en el mundo y en el cosmos. A la lógica deductiva y racional, los textos contraponen una exigencia divergente, a saber: la experiencia visual del co-nocer, -ix-mati en el ejemplo (11). Sea hecho mítico (11a) o labor económica de “titeketit iwan sukit, trabajamos con barro“ (11b), la vivencia narrativa guía un concepto práctico de la historia como usanza diaria y rutina legendaria.

(11)

(a)

Yaw ne piltzin, yawit, yawit takwikat, niajki nikita, naja nikita wan nikelnamiki ken takwikat katka. Kia. Naja nikelnamiki ken takwikat katka, “va el niño, van, van, cantan, salgo, lo veo, yo lo veo y lo recuerdo cómo cantaban. Sí, yo lo recuerdo cómo cantaban”. (a quién ve la relatora literalmente se llama “piltzin ijtiwey tumak ixumpe, “niño barrigón gran sombrero”).

(b)

xikita ka naja nikita ne tukniwan… ka kixtiat uni sukit […] Naja, iwan nuijix, nikitak ne cuento ipal ume siwat mikiket ka né, ika kuchitinik ustut, “velo que yo la veo las gentes, que lo sacan este barro […] yo, con mis ojos, lo vi el cuento de dos mujer(es) murieron ahí, porque (se) derrumbó (la) cueva”. (nótese la divergencia del verbo derrumbar: ta:l-i:xkupi:ni, (Lyle Campbell) talishkupini (Werner Hernández).

Sin percepción directa de la materia prima —de lo legendario— no hay historia. No hay trabajo ni identidad social. Como “musunket pal 80, “se pelearon en (los) 80”, “naja ninemik né, yo estuve ahí” establece un prerrequisito de la razón. La vivencia perdura como hecho anterior a su cosificación en la ciencia.

(Continuará)

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