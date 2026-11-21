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Caralvá

Intimissimun

Ingleses “amenazan bloquear Puertos Honduras”

Ingleses “han suministrado armas a los bárbaros de Yucatán”[1]

Ingleses “dieron fusiles a los negros de Santo Domingo para facilitar la destrucción de esta hermosa colonia francesa”[2]

REMITIDO

Señores Editores de la Gaceta de El Salvador

He sabido con sorpresa que el comandante inglés que bloquea el Puerto de La Unión ha dirigido una nota al Sr. Presidente del Estado de Honduras intimándole, que si permite desembarcar pólvora para los puertos de El Salvador extenderá el bloqueo a los de Honduras porque no conviene a S.M.B, que tenga pólvora El Salvador.

No quiero señores calificar la nota del agente inglés, pues todo el mundo la juzgará como merece aunque no he podido menos que admirarme de sus conceptos ¿No es sabido que los ingleses han subministrado en todos tiempos, armas y pólvora a los pueblos que era de su interés excitar a la guerra y a la revolución? ¿No es sabido que los ingleses han suministrado armas a los bárbaros de Yucatán y que son ellos quienes dieron fusiles a los negros de Santo Domingo para facilitar la destrucción de esta hermosa colonia francesa? ¿No son conocidos, en fin, todos los manejos de esta nación para dar a los pueblos débiles, cuando les conviene, elementos de destrucción? ¿Cuál es la conducta de los ingleses en Venezuela? ¿No es por ventura la misma que la que observan hoy en Centro-América, fomentando tantos años los dos partidos que hay allá, el uno retrógrado y el otro progresista? De Monagas a Carrera hay poca diferencia, y del Cónsul de S.M.B. en Caracas al Cónsul Chatfield en Guatemala la distancia es mucho menor.

Hoy que no conviene a uno de los agentes británicos que el Estado de El Salvador reciba pertrechos de guerra, aun cuando hubiesen salido de los talleres de Birmingham o de Liverpool, amenaza con bloqueo a los puertos del Estado de Honduras bajo este pretexto; pero es menester que sepan que los salvadoreños no necesitamos de la pólvora extranjera. Tenemos abundantísimas fuentes de donde pueden sacarse los elementos de una pólvora tan enérgica y tan fuerte como la inglesa y lo que es más, mucho más barata. El gobierno de El Salvador puede muy bien prohibir la introducción de pólvora inglesa. ¿Quién perderá con esta prohibición? Fácil adivinarlo.

Soy de UU. señores redactores su muy atento y seguro servidor. El Observador.

FE PUBLICA DEL GOBIERNO DE GUATEMALA

La valija que contenía la correspondencia este Estado ha sido fracturada en Jalpatagua y puesto preso el correo conductor.

¿Qué nos responderá ahora el general Flores que tanto ruido ha querido hacer suponiendo que este Gobierno le interceptó una carta? El mismo Flores sabe que es falso, pues su carta no fue puesta en la estafeta sino entregada a un particular, de cuyo poder salió en Nicaragua, no sabemos por que medio, pero es un hecho que la primera noticia que de ella tuvimos en esta ciudad fue su publicación por prensa de aquel Estado y hasta algún tiempo después vino original.

Lo ocurrido en Jalpatagua es si una verdadera violación de la fe pública, que ni tiene disculpa ni merece perdón.

A ÚLTIMA HORA

Vemos en este momento la gaceta de Guatemala fecha 14 del corriente. No nos maravillan los conceptos de su artículo de fondo: ya sabemos que allá no se acata mucho la verdad, y desde luego guardaríamos silencio por ahora, si concretándose el articulista a sus acostumbradas exageraciones, no se llevase de encuentro el honor particular de los salvadoreños, suponiendo que la ocupación de los bienes del Sr. arzobispo Casaus, de las temporalidades pertenecientes a Regulares varones y el hurto de vasos y alhajas de los templos, fueron nuestra obra.

Les hemos dicho en nuestro artículo de última hora (6 del corriente) que son hombres de mala memoria cuando pretenden inculparnos. Nos vemos forzados a repetir ahora aquella calificación y vamos a sustentarla.

El ejército que ocupó Guatemala en 829[3] no solo se componía de salvadoreños; en el iban gentes de todos los Estados, y gran parte del mismo Guatemala, La Antigua Amatitlán &.

La expulsión de los Regulares ni la decretó S. Salvador ni la ejecutaron salvadoreños. Ella y la ocupación de las temporalidades, y consolidación de testamentarias litigiosas, fueron obra de un decreto del Gobierno de aquel Estado, que por cierto no era compuesto ni de salvadoreños ni de otros provincianos como nos llaman. Las testamentarias secuestradas, las haciendas de los Regulares y sus bienes estaban en Guatemala, allá quedaron, nadie trajo nada a S. Salvador, nadie reportó de ellas el menor beneficio.

Bien saben en el mismo Guatemala donde existen y en poder de quien, no son salvadoreños quienes las tienen. La valija y mobiliario de plata pertenecientes al convento de San Francisco fue tomada por el Estado de Guatemala todos lo saben quien la denunció y entregó era guatemalteco puro y para mejor seña hermano tercero de aquella orden. Guatemalteco purísimo era (y Dios no se los haya tomado en cuenta) el que trasladó a sus áreas el dinero encontrado en la casa de Beltranena durante el conflicto de la plaza en el citado año. Un oficial se ocupó de saquear en aquellos momentos, fue ahí mismo pasado por las armas de orden del General en Jefe; ese oficial era guatemalteco. Sufrieron el saqueo durante la acción la casa del Sr. D. Francisco Aguirre, del Maestro Diego Nájera y otras poquísimas. Se recibió informativo después y resultó que los saqueadores no fueron salvadoreños, ni hondureños. Verdad es que algunos de los que sucumbieron en aquella jornada pudieron decir a sanguinibus meis libera me[4], pero de esto nosotros no tenemos la culpa. Impútense a si mismos sus desgracias los que fueron causa de aquella desastrosa guerra. Y respecto de las haciendas de los Regulares nos ha de ser lícito preguntar ¿estar por ventura o estuvieron jamás en manos de salvadoreños? ¿Ha sido salvadoreño el dueño y poseedor de Palencia? ¿Lo es el de las Nubes? ¿Es salvadoreño el comprador y poseedor de San Jerónimo &&?

Dejen pues de inculparnos con aquello mismo que deberían callar por el honor de su país y de sus paisanos. Nosotros no acusamos a nadie nos defendemos. Si quieren que seamos más explícitos, los seremos, pues no hay embarazo para hablar con más puntualidad ya sea sobre los artículos dichos, ya respecto del empréstito extranjero bien que este negociado no creemos sea muy de su gusto de los conservadores traerle a discusión.

Insistimos en negar la especie de que tengamos odio a Guatemala, ni pensamos en desmembrar su territorio ni intervenir en sus negocios. El Salvador tiene Constitución que marca sus límites naturales y que se observa fielmente: los poderes constitucionales no pueden aumentar ni disminuir esta área. Respetamos a la ley fundamental como regla primitiva de la existencia política de nuestra Patria, y su violación cualquiera que sea es considerada por nosotros como una calamidad.

Si expresamos clara y fuertemente nuestras antipatías a los tiranos que derraman sangre humana si medida y sin necesidad, este no es un cargo; estamos en nuestro derecho. La humanidad que no pude ni aun gemir en Guatemala, nos arranca naturalmente la confesión de nuestras simpatías hacia un pueblo amigo, oprimido y vejado. Así que, poco nos importa lo que dispongan los liberales si un día vuelven a gobernar allá; y en tal caso no tiene objeto el anuncio que nos hace la gaceta advirtiéndonos que se tornarán en conservadores. Si así lo hicieren, en su provecho lo hallarán, como vulgarmente se dice. Y solo observamos que de la confesión que hace la misma gaceta respecto de la conducta de los liberales en su corta restauración de 818[5], resalta un terrible argumento contra los llamados conservadores. Estos nos refieren que aquellos no consintieron ni consentirán jamás en el desmembramiento de su patria, ni en la reinstalación del Estado de Los-Altos, ni en la abolición del dictado de la República, y sus consecuencias. Es decir que en un todo siguieron durante su corta época el principio y política de los conservadores; y en tal caso (dígnese UU. respondernos carísimos cofrades) ¿Qué causa tiene el gobierno actual de Guatemala para perseguirnos de muerte? ¿Por qué extrañar inhumanamente al honrado anciano D. Juan Antonio Martínez, proscribir como a un bandido a D. Bernardo Escobar, expresidentes ambos de aquella época que UU. alaban? Siguieron el buen principio nos dicen UU. nada hicieron ni harán en momentos del deceso de su Patria, pero si aun de su mentida personalidad política ¿Cuál es pues su pecado? ¿Cuál su delito? ¿merece tan duro y sanguinario tratamiento el haber dado garantías a todos UU. cuando su cabeza estaba para caer? ¿es el pago que Guatemala sabe dar a la moderación y al mérito? ¿Buena lección por cierto de ese gobierno a sus enemigos? Y respecto de los liberales a quienes UU. halagan con sus especies, entendemos que no caerán en la red jamás, se vio a la víctima hacer causa con el sacrificador. Se cuenta que las aves de rapiña que remedan la voz y llanto de aquellos animales que les sirven de alimento, y que por medio de ese falso reclamo los atrapan más fácilmente. ¿Querrán UU hacer el papel de Milanos y que los liberales desempeñen el de los pollos? Convengamos en que esto es un poco fuerte ¿no es verdad?

En resumen; si los liberales obraron en el sentido de UU. el gobierno que los persigue y degüella, es injusto e insensato, si obraron de otro modo, no esperen los conservadores adunarse jamás de ellos.

Nosotros por nuestra parte y limitándonos al solo caso de desmentir el artículo de la gaceta, afirmamos que El Salvador no tiene deseos de ingerirse en la política de Guatemala, aunque si deseamos con todo nuestro corazón que aquel pueblo sea gobernado por manos más humanas y bajo principios más rectos y liberales que ahora lo es. amazon.com/author/csarcaralv

[1] Durante la Guerra de Castas (1847-1901) en la península de Yucatán, comerciantes y colonos ingleses asentados en la entonces Honduras Británica (hoy Belice) vendieron armas, pólvora y municiones a los grupos mayas rebeldes. En la retórica oficial de la época, los gobiernos yucateco y mexicano solían referirse a los indígenas sublevados como «salvajes», de ahí que la expresión aluda a este episodio histórico.

[2] El episodio histórico en el que los ingleses armaron a hombres negros en la isla de Santo Domingo (La Española) ocurrió principalmente durante la intervención británica en Saint-Domingue entre 1793 y 1798, en medio de la Revolución Haitiana

[3] 1829

[4] Liobera.me de mis sangres, o libera-me de mis culpas/sangre

[5] 1818

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