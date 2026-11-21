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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

A la memoria de exlocutores de Radios Mercados en Santa Tecla.

¡Buenos días Santa Tecla, está en sintonía de Radio Mercado! Era el estribillo utilizado en aquellas épocas por recordados locutores de extintas radios de circuito cerrado en los años 60s y 70s, así como en el 2000 en La Ciudad de Las Colinas.

A lo largo del tiempo, los grandes inventos de la historia fueron descubiertos por casualidad o su aplicación original se derivó a usos distintos de lo concebido, como ocurrió con la radio, lo que impulsó a científicos, universidades y laboratorios a encontrar sistemas de comunicación sin necesidad de cables para la transmisión de información.

En el caso de Santa Tecla, entre los años 60s y 70s, surgió la modalidad de radio en circuito cerrado por medio del uso de cables adheridos a bocinas, siendo la primera de estas Radio Mercado de Max Arriaza, la que se convirtió en verdadera escuela de locutores de antaño como: Roberto Estévez, Salvador Sánchez Cisneros, Roberto Cabrera y Johnny Calderón Rosa (+) entre otros; según memorias de Orlando Morán Castillo y Tito Estévez

De 1997 a 2001 existió Radio Centro, dirigido por Martín Arturo Nuñez y Roberto Guidos, tuvo sus instalaciones en las cercanías a la extinta Cafetería Central, sobre la 1ª avenida sur, en dicha estación se desarrollaron variados programas como “La hora del tío Jelipe” de la que un servidor fue su conductor.

En 2002 a 2015 aproximadamente, estuvo Radio Zona 30 “La Tecleña”, de Rafael Orellana, ubicada en el edificio La Paz sobre la 2ª calle poniente, conformado por un equipo de locutores-operadores entre estos: Miguel Ángel, César Cabrera (+), Armando Arias y Gerardo Jerry.

En 2021 a la fecha, inició operaciones Radio Dueñas al interior del centro de abasto del mismo nombre.

Es innegable que las Radios Mercados en Santa Tecla, han contribuido grandemente al desarrollo económico y social de la ciudad, convirtiéndose en un medio alternativo de publicidad a bajo costo a pequeños emprendedores que, se convierten en motor de la economía local.

En conclusión, estos medios alternativos de comunicación contribuyen al dinamismo de la ciudad, dando oportunidad a nuevos talentos del micrófono, pero sobre todo como un elemento identitario de la Santa Tecla del ayer, hoy y siempre.

¡Siga en sintonía de nuestra programación regular!

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