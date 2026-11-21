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CLARABOYA

Memoria de Pedro Escalante Arce

Álvaro Darío Lara

Cuando mis padres se conocieron a inicios de la década del sesenta del siglo pasado, ambos habían perdido el fuego de sus pasadas familias. Mi madre había enviudado, y de su primer matrimonio tenía un pequeño niño. Mi padre estaba al borde de su separación definitiva con su primera esposa. Y de esa unión vine al mundo, siendo el único hijo y el último de ambos.

Cuando tenía nueve años, papá me sentó y me dijo, en las fiestas de fin de año, sin mucho preámbulo, que tenía otros hermanos, ya mi madre me venía preparando para la noticia. Papá dijo que a la mañana siguiente los conocería.

Y en efecto así fue. Para acercarnos mi padre inventó salidas los fines de semana, en un pickup verde que manejaba mi hermano mayor en la línea paterna, atrás íbamos otros tres varones, yo, niño aún y los demás entre la adolescencia y la primera juventud.

En esos viajes recorrimos el país desde las montañas hasta la costa. Con papá visitamos pueblos, haciendas, playas y ciudades. Nos explicaba la historia pasada y reciente de las localidades. A mí me fascinaban esas aventuras, por mi afición temprana por la historia, la naturaleza, el arte y la cultura.

En una ocasión llegamos a una hacienda en el departamento de Cuscatlán, había llovido fuertemente la noche anterior, y el paisaje era muy fresco y húmedo. Así lo recuerdo esa mañana, como recuerdo un maravilloso árbol de conacaste, y sus frutos desparramados por el suelo, y en forma de curiosas orejas humanas.

En el casco de la hacienda se levantaba una hermosa casona que estaba siendo restaurada. Papá nos contó que ese había sido el primer asentamiento colonial de lo que luego sería la ciudad de San Salvador. El sitio era La Bermuda. Y por ese tiempo, mediados de los setenta, estaba siendo restaurado por el gobierno del país.

Comandando ese formidable equipo de restauradores, ecologistas y profesionales se encontraba el arquitecto Bernardo Pohl. Ese paseo se quedó siempre en mi memoria.

Años después con el inicio de la guerra civil, todo un trabajo admirable de restauración y conservación de la zona, fue destruido por un incendio pavoroso provocado por el ejército. Obviamente el escenario violento entre las partes en conflicto, el saqueo y el abandono hicieron lo suyo posteriormente.

Por todo ello, cuando a mediados de los años noventa se reiniciaron las excavaciones de Ciudad Vieja, en la Hacienda La Bermuda, Suchitoto, retornó la esperanza, tan viva por esos años, de recuperar para la arqueología e historia del país uno de sus sitios más importantes.

En esto pensé, cuando en las tempranas horas de la mañana del pasado 17 de noviembre, mi amigo el historiador guatemalteco doctor José Cal Montoya, me transmitía la triste noticia de la partida del queridísimo amigo, abogado e historiador, Pedro Escalante Arce (1945-2026).

Su fallecimiento me mandó de regresó a esa fresca mañana en que conocí La Bermuda junto a mi padre y hermanos, porque como bien apunta el periódico digital “Gaceta de Suchitoto”, en su editorial del mismo 17 de noviembre: “Uno de los aportes más significativos de Pedro Escalante Arce fue su trabajo de identificación, y recuperación de Ciudad Vieja. Su interés por este sitio arqueológico no se limitó a reconocer su importancia histórica. También contribuyó a comprar estos terrenos y donarlos al estado, impulsando las investigaciones arqueológicas y gestiones institucionales necesarias para proteger este patrimonio. Su participación en la identificación del sitio, desde 1970, y posteriormente los esfuerzos para adquirir y proteger los terrenos entre 2000 y 2004, constituyen hitos importantes de un proceso que permitió avanzar hacia su reconocimiento y conservación como patrimonio histórico nacional”.

Conocí a Pedro en los años noventa, en el marco de la fuerte oleada cultural y artística que vivimos después de los acuerdos políticos que pusieron fin a la guerra. Su trato afable, cordial, respetuoso y su diálogo intergeneracional lo distinguieron siempre, como la extraordinaria energía con la que se entregaba a los proyectos que le parecían vitales, imprescindibles para la historia nacional. Gracias a él la Academia Salvadoreña de la Historia tuvo un importante resurgimiento y se fue consolidando con notables incorporaciones de nuevos profesionales de la historia.

Lo evoco, ahora, con motivo de su partida, en una conferencia donde disertó sobre la obra, no recuerdo si literaria o pictórica de otro gran ausente, el poeta Ricardo Lindo (1947-2016). Pedro describía el ambiente, y la luz, en ese París de los años sesenta donde se conocieron. Fue una bellísima pieza la que Pedro nos compartió esa noche en la otrora Fundación María Escalón de Núñez.

En la primera década de los años 2000, Pedro fue mi invitado habitual en televisión y radio, en los programas de entrevistas culturales, que sostuve auspiciados por CONCULTURA. Hablamos de sus libros, de las efemérides patrias, y de muchos temas históricos.

En los últimos años, el normal cansancio de una vida entregada a la docencia, la investigación y la escritura en el área histórica, habían hecho mella en su condición de salud. Así, como su percepción de las condiciones actuales del país.

Nuestra última conversación por vía electrónica data del 14 de junio del año en curso, a raíz de la publicación de mi artículo “Evocación de Mario Hernández Aguirre”, donde me refería al recordado escritor y a su amistad con el poeta Ricardo Lindo. Pedro me decía: “Me gustó mucho esa presencia de Mario Hernández y de Ricardo Lindo en tu escrito, mucho. Yo no era poeta ni un inspirado en la prosa, pero tuve la satisfacción de iniciar amistad con ambos en París. Hay recuerdos”.

No ahondaré más en datos sobre publicaciones, premios, distinciones, de la amplia trayectoria de Pedro Escalante Arce. Sólo diré que hará falta muchísimo tiempo para que, en este bello y cruel país, nazca otro hombre de su gran estatura humana y de su amor por nuestra historia.

Descansa, merecidamente, ya, querido Pedro Escalante Arce, amigo.

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