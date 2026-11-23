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Saúl Méndez

Colaborador

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las mujeres organizadas que integran el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) denunciaron las distintas formas de violencia que enfrentan las mujeres en El Salvador y exigieron al Estado garantizar políticas públicas, presupuestos y mecanismos de protección para sus derechos.

Las organizaciones señalaron que, pese a la imagen de seguridad que proyecta el Gobierno, persisten diferentes expresiones de violencia contra las mujeres. Según los registros de la Fiscalía General de la República (FGR), recopilados por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), contabilizaron 14,902 hechos de violencia contra las mujeres entre junio de 2025 y mayo de 2026, incluidos 21 feminicidios. Esto representa un promedio aproximado de 41 hechos diarios.

Las organizaciones atribuyeron parte de esta problemática a la violencia institucional, que se manifiesta en el debilitamiento de las políticas públicas de igualdad y los recortes presupuestarios destinados a la prevención, atención y protección de los derechos de las mujeres. También señalaron retrocesos en materia de derechos humanos durante la administración del presidente Nayib Bukele.

Otro de los aspectos expuestos fue la violencia económica que enfrentan las mujeres debido a los despidos que consideran arbitrarios en el sector público, la pérdida de fuentes de ingreso y los desalojos de vendedoras informales, situaciones que afectan su autonomía económica y sus condiciones de vida.

Asimismo, denunciaron la persecución y criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos, organizaciones feministas y comunidades que protegen sus territorios y bienes naturales. A esto sumaron su preocupación por la privatización del agua comunitaria y las políticas que ponen en riesgo los recursos naturales.

El BRP también visibilizó la situación de las mujeres con discapacidad y las lisiadas de guerra, quienes enfrentan barreras adicionales para acceder a servicios de salud, educación, protección social y oportunidades que les permitan alcanzar autonomía.

Con respecto al régimen de excepción, las mujeres organizadas denunciaron las consecuencias que enfrentan madres, esposas, hijas y familiares de personas detenidas. Explicaron que, además de la incertidumbre por la situación de sus seres queridos, muchas deben asumir solas la manutención de sus hogares, el cuidado de niñas, niños y personas dependientes, así como los gastos de alimentación, transporte y gestiones legales para exigir justicia y libertad.

También enfatizaron que estas mujeres enfrentan estigmatización, amenazas y abandono institucional por denunciar detenciones que consideran arbitrarias y exigir el respeto al debido proceso. «La violencia del régimen también golpea a las familias y recae especialmente sobre los hombros de las mujeres», expresaron.

Las organizaciones destacaron que las mujeres campesinas y rurales enfrentan con mayor crudeza los efectos de la crisis climática, las sequías, las inundaciones y la inseguridad alimentaria, además de las dificultades para acceder a tierra, agua, créditos y asistencia técnica. También cuestionaron el retroceso de los programas sociales, el deterioro de la educación pública, especialmente para niñas y jóvenes de comunidades empobrecidas, la precarización laboral y la sobrecarga de las tareas de cuidado.

Ante esta situación, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular presentó una serie de demandas al Estado, entre ellas el cese de todas las formas de violencia contra las mujeres y la asignación de presupuestos suficientes para su prevención, atención, protección y sanción. También exigió la restitución y el fortalecimiento de los programas sociales y servicios especializados.

De igual manera, pidió el cese de la persecución política, los desalojos y la criminalización de mujeres defensoras, campesinas, vendedoras y organizaciones sociales; así como libertad y justicia para las personas detenidas arbitrariamente. En materia de derechos territoriales, demandó garantías para que las mujeres campesinas y rurales puedan acceder a la tierra, el agua, las semillas y sus territorios, además de políticas de apoyo a la producción agrícola frente a la crisis climática.

Entre sus exigencias también incluyeron garantizar a niñas, adolescentes y mujeres el acceso a una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad, así como transparentar la información sobre feminicidios, desapariciones y otras expresiones de violencia contra las mujeres, y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

Por otra parte, las organizaciones expresaron su respaldo al pueblo palestino frente al genocidio y la ocupación, exigieron el cese del bloqueo contra Cuba y rechazaron las agresiones e injerencias contra Venezuela. Además, reafirmaron su defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

«No aceptamos vivir con miedo, sin derechos ni en condiciones de desigualdad. Nuestra lucha es por una vida digna, libre de violencia, con justicia social, igualdad y autonomía para todas», manifestaron las mujeres organizadas, que concluyeron su pronunciamiento con la consigna: «¡Ni una menos!».

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