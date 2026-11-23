Compartir

Por: Luis Rafael Moreira Flores

La inscripción del presidente para un tercer mandato en las elecciones adelantadas de febrero de 2027 reabre el debate constitucional en El Salvador. Ante la concentración del poder en el Ejecutivo y la pérdida de autonomía municipal, la ruta democrática exige una oposición estratégica y una movilización ciudadana sin precedentes en las urnas.

Hace apenas unos días, el escenario político salvadoreño terminó de confirmar lo que diversos sectores venían advirtiendo desde las reformas constitucionales aprobadas de manera exprés en julio de 2025: la inscripción oficial del mandatario en funciones para buscar un tercer período consecutivo en los comicios generales del 28 de febrero de 2027. Aunque el oficialismo ha intentado normalizar esta candidatura bajo el amparo de una reforma que habilitó la reelección indefinida, amplió el mandato a seis años y acortó el período actual que originalmente debía concluir en 2029, para amplios sectores jurídicos y analistas políticos este paso representa la consumación de un fraude constitucional que vulnera el principio histórico de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia.

Frente a un sector de la opinión pública que observa este proceso con resignación o como un curso políticamente natural, especialistas en derecho constitucional y analistas coinciden en que el calendario legítimo de la República fijaba la renovación del Ejecutivo para el año 2029. Bajo esta premisa, sostienen que legitimar una elección presidencial adelantada e inconstitucional equivale a avalar la ruptura del orden democrático, por lo que advierten que los candidatos presidenciales democráticamente inscritos deberían considerar el retiro de la contienda por el Ejecutivo para no prestarle un ropaje de pluralismo a un proceso viciado de origen. A esto se suma el factor geopolítico: en el norte, la mirada crítica de los sectores demócratas en Estados Unidos y de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya señala este giro como un serio retroceso democrático. Un eventual desconocimiento internacional de la reelección podría aislar al país, debilitando la sombrilla política y el respaldo diplomático en el continente americano. Sin embargo, renunciar a la competencia presidencial no significa abandonar las urnas. Por el contrario, ante este panorama, la ruta efectiva Contra el Fraude es el Voto Masivo en los espacios donde aún es posible disputar y equilibrar el poder.

La experiencia reciente de democracias en el continente, como los procesos electorales en Brasil y Estados Unidos, deja una lección fundamental: la salud institucional depende de los contrapesos para evitar que la totalidad del poder público recaiga en una sola persona. En una república funcional, las distintas opciones políticas deben estar representadas en el Órgano Legislativo para fiscalizar, auditar y revisar con rigor el uso de los fondos del Estado. Recuperar una Asamblea Legislativa plural es indispensable para abandonar el modelo de decisiones verticales tomadas exclusivamente desde Casa Presidencial y devolverles voz tanto a las minorías selectas como a los sectores populares dentro de la formulación de leyes.

En la legislatura actual, las diputaciones de Arena y Vamos han demostrado que, aun siendo una minoría reducida frente a la aplanadora oficialista, pueden convertirse en una piedra en el zapato para el poder centralizado, cuestionando iniciativas y exponiendo debates que de otro modo pasarían en silencio. Por su parte, el FMLN llega a este ciclo tras haber quedado sin representación parlamentaria en los comicios anteriores, un resultado que la dirigencia y sus bases atribuyen a irregularidades graves y al fenómeno de las denominadas «papeletas planchadas» que distorsionaron la voluntad popular en las mesas de votación. Lejos de paralizarlos, esa experiencia les obliga hoy a blindar la defensa del voto y a corregir errores para evitar que la historia se repita.

No obstante, si los partidos de oposición aspiran seriamente a ampliar su representación en la Asamblea Legislativa en 2027, deben transformar de raíz su estrategia electoral. No es momento de desgastarse en disputas de democracia interna ni de dispersar esfuerzos en candidaturas testimoniales. La coyuntura exige poner sobre la mesa la carta ganadora: postular y respaldar a sus perfiles más competitivos —cuadros con experiencia comprobada, solvencia técnica, presencia mediática activa y alto reconocimiento entre la población—. La candidatura, la estructura partidaria y la plataforma programática deben alinearse en un solo rumbo, mientras la sociedad civil toma el liderazgo en las calles y en las redes impulsando la campaña ciudadana Contra el Fraude: Voto Masivo. Solo mediante esta articulación será posible vencer el abstencionismo y acuerpar a la ciudadanía para que acuda masivamente a los centros de votación a defender la democracia.

La urgencia de esta movilización no se limita al ámbito nacional; es igualmente crítica en los territorios. Las administraciones municipales actuales han evidenciado una profunda carencia de voluntad política y de capacidad de gestión, convirtiendo a las alcaldías en instituciones inoperantes y distantes de la gente. La participación ciudadana a nivel local prácticamente ha desaparecido, mientras los recursos y los reflectores se concentran en el maquillaje urbano de los centros de cada ciudad, dejando en el abandono a cantones, colonias y comunidades periféricas.

Paralelamente, el Ejecutivo ha centralizado los fondos municipales y ha absorbido la administración de los mercados, la recolección de desechos sólidos y prácticamente cualquier actividad o negocio municipal que genere ingresos propios, vaciando de competencias y presupuesto a los gobiernos locales. Por ello, el voto masivo en las elecciones municipales es vital para revitalizar el tejido comunitario. Lograr la elección de una mayor cantidad de concejales de oposición en los concejos municipales permitiría que las comunidades, los vendedores, los líderes comunales y los sectores productivos vuelvan a tener una silla y una voz donde ser escuchados. Y, articulados con una Asamblea Legislativa fortalecida y plural, estos liderazgos locales podrían impulsar políticas públicas y sectoriales capaces de devolver autonomía y transformar realidades en los territorios.

El punto de partida para revertir la concentración absoluta del poder es recuperar la confianza en el valor del sufragio como herramienta de resistencia cívica. Los partidos políticos tienen la responsabilidad histórica de anteponer el interés nacional y respaldar con toda su fuerza a sus mejores cuadros ya inscritos, mientras la ciudadanía asume el protagonismo de movilizarse, vigilar las urnas y votar masivamente para cerrar el paso al autoritarismo. Contra el fraude, voto masivo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...