Redacción Deportes

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Platense se convirtió en el sexto clasificado del torneo Apertura 2026 luego de empatar 0-0 ante Águila. Mientras que, Alianza cayó 3-2 ante Municipal Limeño en Santa Rosa de Lima, encuentros que confirmaron las llaves de cuartos de final.

Las series de Águila-Platense y Limeño-Alianza fueron los duelos más esperados de este sábado, los cuales confirmaron al último equipo de cuartos de final.

Mientras Municipal Limeño vencía 3-0 a los albos con el doblete de Jefferson Martínez y otro tanto de Juan Carlos Argueta, de forma simultánea, Platense se limitó a mantener el empate sin goles en San Miguel, resultado que clasificaba de forma directa a los gallos.

Limeño hizo sufrir a los albos en Santa Rosa de Lima, al no encontrar la vía para el descuento , pero fue hasta los últimos minutos del encuentro que Jairo Soriano y Gustavo Moura pusieron el 3-2 de los blancos, reacción tardía para el cuadro capitalino que no tuvo más minutos para el del empate.

Resultados

Marcadores de la jornada 22: Atlético Balboa 1-1 Firpo; Municipal Limeño 3-2 Alianza; FAS 1-1 Cacahuatique; Águila 0-0 Platense, Isidro Metapán 1-2 Inter Tecla.

Llaves para los cuartos de final

En la siguiente ronda se enfrentarán: Águila vs Inter Tecla y FAS vs Platense. Mientras que Firpo y Metapan esperarán a sus rivales en semifinales.