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Saúl Méndez

Colaborador

Ivania Cruz, abogada y vocera de UNIDEHC, en una entrevista del Frente Intercontinental, retomada por Diario Co Latino, hizo un llamado a la comunidad nacional e internacional para que continúe acompañando el proceso jurídico del caso de Fidel Zavala.

Es grave, muy grave, por el precedente que puede sentar y porque es una situación que le puede suceder a cualquier ciudadano. En primer lugar, por el hecho de que, por $4,000, se impongan 15 años de condena. Desde el punto de vista técnico y jurídico, eso es muy grave.

En segundo lugar, está el hecho de que el caso de UNIDEHC, relacionado con la comunidad La Floresta, ha sido reprogramado para agosto de 2027. Como en ese caso no tienen elementos para sostener la acusación, porque realmente no tienen nada, están asegurando que Fidel no salga por otra vía.

Hay algo muy importante y son los juicios y las audiencias que se están desarrollando en relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre personas que han fallecido y cuyos casos ya están siendo examinados, a causa del régimen de excepción en El Salvador.

Realmente, lo que le interesa al Gobierno es mantener callado a Fidel.

Otro aspecto importante es que existe una condena, pero esta todavía no está firme. Vamos a seguir luchando por la vía nacional y, posteriormente, por la internacional.

Nosotros hemos sido abogados de personas que han salido de prisión. Si ustedes recuerdan, tanto el abogado Rudy Joya, de UNIDEHC, como mi persona fuimos abogados en el caso Monarca. También hemos representado a 19 personas que han salido de prisión en el contexto del régimen de excepción, en casos acompañados por UNIDEHC. Hemos sido abogados que nos atrevimos a denunciar a funcionarios de alto nivel del Gobierno.

De alguna manera, la lucha, la unidad y la organización, como lo decía recientemente en un video, han sido la vía para que el Gobierno se sienta presionado y exista una resolución favorable. Ahí tenemos el caso de Santa Marta.

La comunidad internacional tuvo un papel demasiado importante en ese caso. El Estado estaba bajo demasiada vigilancia y no le quedó otra opción. Por más que repitieron, que postergaron el proceso y que hicieron diferentes maniobras, el Gobierno recibió presión internacional.

En el caso de Fidel Zavala, contamos con Amnistía Internacional y Naciones Unidas como organismos que están vigilando la situación. Sin embargo, necesitamos a los sectores políticos y a la población en general, para que el Gobierno se dé cuenta de que mantener a presos políticos como Fidel, Ruth López y Enrique Anaya representa un costo político muy fuerte.

Eso solamente lo vamos a conseguir creando conciencia. Y lo digo porque a veces no debemos olvidar que la culpa no es de Fidel por haber dicho la verdad. Eso es lo que quiere una dictadura: un pueblo sumiso, que agache la cabeza y permita que continúen la opresión y los abusos.

Hoy es Fidel, mañana puede ser cualquier persona. Mientras el régimen de excepción siga vigente, recuerden que nadie está exento de ser llevado a prisión. Esto nos demuestra qué tan importantes son las personas que defienden los derechos humanos y a quienes defendemos esos derechos.

Ese es el punto. Fidel se atrevió a hacer algo que considero que podemos llamar un acto de heroísmo nacional: decir lo que estaba ocurriendo en las prisiones. No cualquiera se atreve a denunciar y a plantarse ante la Fiscalía y los medios de comunicación. Ese sacrificio debe valer la pena.

Recientemente han salido a la luz videos con las propias palabras de Fidel, en los que expresa que tenía dos caminos: que le fabricaran un caso y lo metieran a la cárcel, o que la situación llegara hasta la Corte Penal Internacional para que se investigara y se ventilara lo que tuviera que ventilarse.

Fidel estaba asumiendo un compromiso por toda la gente que vio morir y por las personas que permanecen en prisión. Él sabe lo que vivió durante ese tiempo y que haya asumido ese compromiso merece el respeto de todas y todos.

Respecto a los cuestionamientos que a veces comienzan a surgir alrededor de este caso, hay que tener cuidado con quienes dicen ser críticos de Bukele, pero al final desvían la atención de lo que realmente es importante. Y lo importante aquí es Fidel Zavala, proteger su vida y garantizar que exista justicia en este caso.

Por eso lo digo: nosotros no podemos caer en provocaciones ni en distracciones que sabemos que vienen incluso de páginas afines al Gobierno, de todo el equipo de Porfirio Chicas, de «El Broso», entre otros. Todo eso son distractores.

Por nuestra parte, vamos a continuar. También hay que hablar de las victorias: la liberación de presos políticos; la victoria de las personas a quienes el Gobierno reconoció que había detenido siendo inocentes; el hecho de que el Estado español haya reconocido la persecución política y haya otorgado asilo político a estos servidores y a otros salvadoreños que están aquí, y a quienes Bukele no logró extraditarnos; así como el reconocimiento de Naciones Unidas sobre la existencia de represión transnacional.

Esas son victorias y por eso tenemos que seguir luchando por Fidel Zavala.

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