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Saúl Méndez

Colaborador

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, representantes de organizaciones sociales y familiares de personas detenidas denunciaron distintas formas de violencia institucional que afectan a las mujeres salvadoreñas, entre ellas los despidos injustificados, la persecución sindical y las consecuencias familiares y económicas del régimen de excepción.

Patricia de Claudio, integrante de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, señaló que los despidos en el sector público, sin el debido proceso, constituyen una forma de violencia contra las mujeres, debido a que vulneran su derecho a un empleo y a un salario digno, además de afectar la estabilidad económica de sus familias.

«El Estado ha despedido a miles de mujeres en diferentes sectores», afirmó. También denunció la captura de mujeres sindicalistas que fueron detenidas por exigir el respeto a sus derechos laborales y participar en pronunciamientos públicos y acciones de organización sindical.

De Claudio indicó que, mediante la denuncia pública y la lucha de las organizaciones sindicales, algunas de estas compañeras han recuperado su libertad. Sin embargo, advirtió que continúan las acciones que consideran dirigidas al desmantelamiento de los sindicatos y a limitar el derecho de las trabajadoras a expresarse y organizarse.

La representante de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral agregó que las consecuencias de los despidos van más allá de la pérdida del empleo, pues también implican la suspensión de prestaciones de seguridad social y atención médica.

Explicó que entre las afectadas hay mujeres con enfermedades crónicas e incluso terminales que, al perder su empleo, dejan de tener acceso a consultas médicas, tratamientos y medicamentos. La situación también repercute en sus familiares, quienes pierden la cobertura de salud vinculada a la cotización de las trabajadoras.

Asimismo, señaló que los despidos interrumpen las cotizaciones al sistema de pensiones, lo que reduce las posibilidades de que las mujeres puedan acceder a una jubilación digna.

«Las mujeres tenemos doble violencia: por género y por ser despedidas», expresó De Claudio, quien reiteró el llamado a poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Mujeres organizadas denuncian consecuencias del régimen de excepción

Por otra parte, una madre integrante del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) expuso las dificultades que enfrentan las familias de personas detenidas durante el régimen de excepción y reivindicó la lucha de las mujeres que buscan justicia y libertad para sus seres queridos.

La mujer afirmó que las madres y familiares organizados llevan cuatro años exigiendo la liberación de personas que consideran inocentes, así como el respeto al debido proceso y la realización de juicios individuales.

«Nosotros defendemos inocentes, no defendemos culpables», manifestó. También señaló que algunas familias llevan años esperando una respuesta judicial, pese a haber presentado documentación y pruebas de arraigo para respaldar la situación de sus familiares.

La madre aseguró que las mujeres continuarán organizadas y solidarias en la búsqueda de justicia, pues considera que la lucha no debe abandonarse. Destacó que esta experiencia también la ha convertido en defensora de derechos humanos.

También aprovechó a realizar un llamado a las mujeres a mantenerse unidas y acompañarse mutuamente, no solo por sus hijos e hijas, sino también por sus nietos, madres, tías, vecinas y otras familias que enfrentan situaciones similares, y pidió al Gobierno revisar los casos de las personas detenidas y evitar que sus familiares continúen enfrentando procesos por hechos que no han cometido sus seres queridos.

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