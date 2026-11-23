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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció ayer, la creación de un fondo de $1 millón para las familias de los tres soldados fallecidos en Haití luego de manipular explosivos en un campamento.

Cuatro elementos salvadoreños destacados en Haití fueron afectados por una detonación mientras trabajaban con material explosivo en uno de los campamentos. Tres de ellos perdieron la vida y el otro resultó herido, según informó la FAES.

Los cuatro soldados involucrados participaban en un contingente que el Gobierno de El Salvador envió a Haití para rescatar a los cuatro aeronáuticos presuntamente secuestrados por las pandillas de ese país.

Los nombres de los elementos son: el teniente Cristian Daniel Palacios Santos y los cabos Emerson Alexander Zepeda Zelada y Wilber Manuel Serrano Medina.

“Su sacrificio no será olvidado y ustedes no estarán solos”, dijo Bukele en referencia a las familias de estos tres soldados, a la vez, informó que se ha creado un fondo de un millón de dólares para estas tres familias; de los cuales, $200,000 serian entregados inmediatamente a cada una de las familias. El resto de los fondos, es decir, los $400 mil, serían “para garantizarles un ingreso mensual”. Estos fondos, serían aparte de las prestaciones de ley que recibirán de parte de la Fuerza Armada.

El mandatario recordó que si algún soldado quiere regresar al país, puede hacerlo “sin temor a represalias”. “Como se les dijo en un inicio, quienes decidan regresar pueden hacerlo de inmediato, sin temor a represalias y sin temor de que su regreso ponga en riesgo la misión, ya que muchos de sus compañeros se han ofrecido para relevar a quien desee ser relevado”.

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