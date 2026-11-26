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La Habana/Prensa Latina

Por Adrián Mengana Martínez

Un clamor de respeto, orgullo y emoción embarga al movimiento deportivo cubano, al evocar el legado del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, el gran catalizador de la actividad física en el país.

A propósito del décimo aniversario de la partida física del estadista, capaz de convertir el deporte en un derecho popular del pueblo e impulsar a la mayor de las Antillas a los primeros planos del podio olímpico mundial.

Con su visión estratégica hizo realidad uno de sus grandes sueños contribuir al desarrollo físico y moral de las personas, a su salud y preparación integral con la practica deportiva en aras de enfrentar los crecientes retos de la sociedad moderna.

Para respaldar ese propósito impulsó la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) el 23 de febrero de 1961, y así ayudó a promover una actividad física sana, capaz de exaltar los valores humanos y elevar la calidad de vida y la cultura de la población.

Además, ayudó a moldear un deportista con un alto sentido de identidad patria, firmeza de carácter y principios, un verdadero ejemplo para los aficionados.

Ese proyecto recibió un fuerte impulso con la construcción de instalaciones deportivas en los 169 municipios de la nación con gimnasios y áreas terapéuticas, capaces de atender a niños aquejados de las más disímiles enfermedades, abuelos, lactantes, embarazadas y cualquier persona.

«El deporte en nuestro país, o la política deportiva en nuestro país, tiene dos objetivos: promover la práctica del deporte para todo el pueblo, y fundamentalmente los niños y los jóvenes. Mas no solo los niños y los jóvenes necesitan el deporte, sino también los adultos y las personas de más edad. Y el deporte lo necesitan incluso los ancianos», dijo.

Al trabajo para el fortalecimiento de la esfera física en Cuba se unió la creación de una enorme fuerza técnica especializada: profesores de Educación Física, entrenadores, promotores, doctores en medicina y otros para convertir al país en uno de los de mejores del mundo en cuanto a la relación de especialista con respecto al número de habitantes.

De manera especial, el líder revolucionario sostuvo firmes vínculos con deportistas de la talla de los cubanos Teófilo Stevenson, Alberto Juantorena y Ana Fidelia Quirot, para esta última se convirtió en una bujía, inspiración y fortaleza de cara a su regreso a las pistas de atletismo luego de sufrir graves quemaduras.

«Solamente con su presencia yo sabía que me iba a recuperar, porque Fidel es una persona que inspira a luchar en la vida con fuerza por algo. Es motivación para cualquier persona que tenga un momento difícil pensar en su figura y todo lo que lo envuelve, porque esa es su mayor enseñanza», recordó la doble titular mundial al diario Juventud Rebelde.

El impacto humano del estadista sobrepasó la fronteras nacionales y todavía muchos recuerdan su amistad con la leyenda del fútbol Diego Armando Maradona, a quien ayudó a sanar en uno de los momentos más duros de su vida, y con el mítico boxeador Muhammad Ali.

En su espíritu de solidaridad, también contribuyó al desarrollo del deporte en el exterior, con el envío de entrenadores y profesores a otras naciones latinoamericanas y de otras regiones.

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