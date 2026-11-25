Feministas piden salir a votar este 29N y frenar el odio que actualmente gobierna

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Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

De cara a las elecciones generales que se llevarán a cabo este próximo 29 de noviembre en España, la Asamblea Feministas de Sevilla salió a las calles en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde uno de sus principales llamamiento ha sido salir a defender el voto este próximo domingo, donde varios partidos políticos buscan llegar al Palacio de la Moncloa.

Dolores García, Portavoz de la Asamblea Feminista, indicó que en este contexto de elecciones generales, las mujeres se sienten interpeladas, ya que quienes forman parte del Gobierno han expresado descaradamente la negación de la violencia contra la mujer.

En el manifiesto, la AFS han detallado que el «odio» está sentado en el Gobierno. Señalan que el Partido Popular y VOX no han dedicado ni una línea a las mujeres asesinadas, únicamente se han referido a la mujeres embarazadas.

Lamentan que la atención a las víctimas queda en manos de quienes niegan la existencia de la violencia que dicen combatir.

Durante este 2026, la Asamblea Feminista de Sevilla registra 85 personas asesinadas por violencia machista en el Estado español, 24 de ella han sido asesinadas en Andalucía.

«No vamos a dar un paso atrás, hoy más que nunca salimos a las calles para decirle a las mujeres, hombres y nuestros hijos que el 29 salgan a votar», expresó García.

Para la Portavoz, el sector feminista sabe a quien deben dar su voto. Aseguró que la violencia se ejerce desde el poder, desde las instituciones, y es desde ahí donde las mujeres sufren violencia.

«Queremos que se cumplan los pactos internacionales que hemos firmado, que se cumplan los derechos humanos, es una aberración el tema de las políticas migratorias que actualmente se está hablando, existe un mandato en la carta de Derechos Humanos que habla de la libre circulación de personas y que ahora los países de Europa se pongan de acuerdo para extraditar a la gente y llevarlo a otros países y cárceles es un colonialismo bestial», resaltó la Portavoz.



Dentro de los pancarta que las manifestantes han llevado este 25 de noviembre, los mensajes decían, » No hay futuro sin feminismo, lucho por todas las que luchan por mí, no a las violencias médicas hacia las mujeres y las disidencias».

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