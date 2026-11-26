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Sara Monroe

Colaboradora

El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) exigió este 25 de noviembre la libertad inmediata de Geovanni Antonio Aguirre López, dirigente sindical de la Alcaldía de San Salvador, quien permanece privado de libertad desde mayo de 2022, pese a que, según su defensa, existen cinco órdenes judiciales que disponen su liberación y que hasta la fecha no han sido ejecutadas por la Dirección General de Centros Penales.

La organización sindical llegó a las instalaciones de Centros Penales para demandar información sobre el cumplimiento de la última resolución emitida por el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado, que habría ordenado nuevamente la libertad de Aguirre hace más de diez días.

Durante la conferencia de prensa, el abogado Lui Rivera manifestó que la defensa desconoce cuándo se hará efectiva la resolución judicial y cuestionó que las autoridades penitenciarias no proporcionen información clara sobre el procedimiento.

“Hay cinco órdenes de libertad por diferentes tribunales, entre cámaras y tribunales contra el crimen organizado, las cuales hasta la fecha no se han cumplido”, afirmó Rivera.

El abogado explicó que algunas de esas resoluciones fueron emitidas desde 2023 y que, pese al tiempo transcurrido, Aguirre continúa detenido. Por ello, la defensa acudió a Centros Penales para solicitar una respuesta concreta sobre la fecha y hora en que podría recuperar su libertad.

Sin embargo, aseguró que la respuesta recibida fue que no podían proporcionar mayor información porque el asunto correspondía a una coordinación entre el tribunal y el centro penitenciario.

Rivera rechazó ese argumento y sostuvo que tanto la defensa técnica como la familia tienen derecho a conocer si se cumplirá la resolución judicial. En ese sentido, pidió a la Dirección General de Centros Penales acatar la orden y explicar las razones por las que las anteriores disposiciones tampoco se hicieron efectivas.

Detenido después de participar en una marcha sindical

De acuerdo con el comunicado del MTD, Geovanni Aguirre trabajaba en la Alcaldía de San Salvador desde 2016. Durante ese período desarrolló actividades sindicales y denunció públicamente los despidos de trabajadores municipales, además de acompañar las demandas por salarios justos y mejores condiciones laborales.

También estudiaba Derecho y participaba en actividades comunitarias.

El 1 de mayo de 2022 marchó junto a trabajadores en el marco del Día Internacional de la Clase Trabajadora. Una semana después, el 8 de mayo, fue capturado bajo el régimen de excepción.

Desde entonces, su situación ha sido acompañada por organizaciones sindicales y defensoras de derechos humanos, que cuestionan las condiciones de su detención y reclaman el respeto a las resoluciones judiciales emitidas a su favor.

El MTD señaló que el caso de Aguirre no puede desligarse del contexto de despidos, conflictos laborales y denuncias de vulneraciones a los derechos de trabajadores municipales y dirigentes sindicales.

La organización considera que las capturas de personas vinculadas a la defensa de derechos laborales generan temor entre quienes buscan organizarse, denunciar despidos o exigir condiciones dignas en sus centros de trabajo.

Denuncian obstáculos administrativos para cumplir las órdenes

Por su parte, el abogado Guillermo García cuestionó los procedimientos administrativos que, según explicó, utiliza la Dirección General de Centros Penales para retrasar la ejecución de las órdenes de libertad.

García sostuvo que, una vez emitida una resolución judicial favorable, las autoridades penitenciarias realizan verificaciones con la Policía Nacional Civil para determinar si la persona tiene otros procesos pendientes.

No obstante, consideró contradictorio que los mecanismos para detener a una persona sean rápidos, mientras que los procedimientos para ejecutar una orden de libertad pueden prolongarse durante más de 15 días hábiles.

“Esa detención se vuelve ilegal porque ya hay una orden judicial”, expresó el abogado, quien cuestionó que las autoridades penitenciarias trasladen a otras instituciones la responsabilidad de verificar la situación jurídica de las personas que deben recuperar su libertad.

García pidió a la Dirección General de Centros Penales emitir instrucciones claras a los directores y alcaides de los centros penitenciarios para agilizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Como antecedente, mencionó el caso de Sabino Ramos, cuya libertad fue acompañada por las organizaciones sindicales, aunque todavía mantienen gestiones para lograr su reinstalación laboral.

Organizaciones denuncian persecución contra defensores laborales

Durante la actividad, Héctor Rodríguez, representante del movimiento de trabajadores, expresó su solidaridad con Aguirre y destacó el trabajo de los abogados Guillermo García y Lui Rivera, quienes, además de haber sido despedidos, acompañan jurídicamente diferentes procesos relacionados con vulneraciones de derechos laborales.

Rodríguez recordó que las organizaciones han acompañado demandas de trabajadores despedidos de instituciones públicas, entre ellas la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), donde respaldaron cerca de un centenar de casos.

Asimismo, denunció que los abogados y otras personas defensoras de derechos humanos enfrentan presiones y acciones que, a su juicio, buscan silenciar las denuncias sobre las condiciones laborales y las detenciones de dirigentes sindicales.

Advirtió que estas situaciones también afectan a las familias de las personas privadas de libertad, que enfrentan temor al momento de participar en actividades públicas o exigir justicia.

En el caso de Aguirre, señaló que la falta de cumplimiento de las órdenes judiciales prolonga la incertidumbre de su madre, su esposa y demás familiares.

La denuncia fue presentada precisamente el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Rodríguez consideró que la situación de las familiares también refleja las consecuencias que tienen las detenciones prolongadas y la falta de respuestas institucionales.

Exigen investigación y cumplimiento de resoluciones

El MTD informó que la exigencia de libertad para Aguirre ha trascendido las fronteras nacionales. Según el comunicado, el 10 de julio de 2026, un total de 80 organizaciones, entre sindicatos, comunidades de fe, colectivos de la diáspora salvadoreña y entidades defensoras de derechos humanos, enviaron una carta al Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado para solicitar su liberación inmediata.

La organización demandó a la Dirección General de Centros Penales cumplir las resoluciones judiciales e informar a la familia y a la defensa sobre el lugar donde se encuentra Aguirre y las condiciones en que permanece.

También pidió a la Fiscalía General de la República investigar por qué las órdenes de libertad no han sido ejecutadas y determinar si existen responsables de esa situación.

El movimiento hizo un llamado a los sindicatos, organizaciones populares y colectivos defensores de derechos humanos a mantener la presión para que se respete la situación jurídica del dirigente sindical.

La exigencia central, insistieron, es que ninguna persona permanezca detenida cuando existe una resolución judicial que ordena su libertad y que las instituciones responsables garanticen el cumplimiento de las decisiones de los tribunales.

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