Geopolítica de la vulnerabilidad: crisis política y ciberataques frente a la fragilidad de los Estados

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Omar Salinas

Ingeniero en Energía y Analista en Política Pública

Europa parece una olla a presión. Las protestas y el descontento con las decisiones gubernamentales revelan tensiones profundas, difíciles de resolver. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos enfrenta interrogantes sobre la resiliencia de sus infraestructuras estratégicas. Mientras tanto, los ataques informáticos contra servicios civiles recuerdan que la estabilidad social depende de sistemas cuyo funcionamiento millones de ciudadanos dan por garantizado.

No hay pruebas de una conspiración internacional que coordine estas crisis. Tampoco conviene reducirlas a episodios inconexos, incapaces de revelar una tendencia sistémica. El rasgo común es la exposición institucional a presiones simultáneas: malestar social, polarización política, interdependencia tecnológica y nuevas modalidades de delincuencia y sabotaje.

En distintas ciudades europeas, las movilizaciones responden a causas nacionales diferentes: condiciones económicas, decisiones presupuestarias, conflictos laborales, políticas migratorias o rechazo a determinadas medidas oficiales. Confundir sus motivaciones sería un error. Sin embargo, el conjunto obliga a preguntarse por qué democracias consolidadas encuentran tantas dificultades para reconstruir confianza, procesar el disenso y ofrecer respuestas que no dependan exclusivamente del control policial.

A esa tensión política se añade otra menos visible. Los incidentes reportados contra sistemas de refrigeración comercial y servicios vinculados con la conservación de productos sanguíneos muestran la gravedad que puede alcanzar una intrusión informática cuando deja de afectar únicamente archivos o pantallas. Una alteración de temperatura puede destruir alimentos o comprometer insumos sanitarios vitales. La seguridad digital se convierte entonces en seguridad alimentaria, hospitalaria y humana.

El problema no radica solamente en la existencia de hackers. También intervienen redes interconectadas, accesos remotos, proveedores externos, sistemas obsoletos y procedimientos de supervisión insuficientes. Un error de configuración y un ataque deliberado pueden producir interrupciones similares, aunque sus responsabilidades sean radicalmente distintas. Por eso, la auditoría técnica independiente resulta indispensable antes de atribuir culpables o aceptar explicaciones oficiales como definitivas.

La interrupción de operaciones aéreas en Estados Unidos, atribuida preliminarmente a problemas en la infraestructura de comunicaciones de la FAA y a trabajos de modernización, ilustra esa vulnerabilidad operativa. La suspensión de despegues puede justificarse como medida preventiva; otra cuestión es establecer por qué los sistemas de redundancia no impidieron que una falla adquiriera dimensión nacional. Investigar contratos, pruebas, autorizaciones y registros técnicos no constituye conspiracionismo: constituye rendición de cuentas.

Las noticias sobre posibles intrusiones en sistemas vinculados con organismos de seguridad estadounidenses agregan un interrogante delicado. Si las instituciones responsables de proteger información estratégica pueden sufrir vulneraciones, ¿qué garantías existen para hospitales, redes eléctricas, sistemas financieros y servicios municipales? Cada incidente exige verificación propia; su proximidad temporal no demuestra una campaña coordinada. Pero la acumulación de riesgos obliga a revisar prioridades.

La inteligencia artificial introduce una dimensión adicional. Puede ayudar a detectar anomalías, fortalecer defensas y acelerar respuestas, pero también facilitar el reconocimiento de objetivos, los engaños y la automatización de ataques. Atribuirle incidentes concretos sin evidencia sería especulativo. Ignorar su capacidad para multiplicar la velocidad y escala de las amenazas sería igualmente imprudente.

Hay, además, una dimensión política frecuentemente omitida. Cuando ocurre una crisis, las autoridades buscan proyectar control; la ciudadanía, en cambio, exige saber qué falló, quién autorizó decisiones críticas y qué información permanece reservada. La seguridad nacional no puede convertirse en una coartada que sustituya las explicaciones. La transparencia responsable, compatible con la protección de información sensible, fortalece más la legitimidad institucional que las versiones cambiantes o incompletas.

Para los países en desarrollo, como El Salvador, estos acontecimientos no deberían contemplarse como espectáculos lejanos. Sus limitadas capacidades tecnológicas, institucionales y estratégicas no los colocan al margen de las amenazas que desafían a las grandes potencias. Por el contrario, revelan la necesidad de construir, aunque sea desde una etapa incipiente, una doctrina preventiva de seguridad nacional que contemple incluso escenarios considerados improbables. Porque si las naciones más avanzadas encuentran dificultades para proteger sus infraestructuras críticas, los países con menores recursos no pueden confundir la ausencia de incidentes visibles con una garantía de seguridad.

El mundo no enfrenta una sola crisis, sino una convergencia de tensiones que pone a prueba la capacidad de los gobiernos para anticiparse, responder y rendir cuentas. Cuando las calles expresan desconfianza, los sistemas esenciales revelan vulnerabilidades y las instituciones no consiguen despejar las dudas, el problema deja de ser exclusivamente tecnológico o político: se convierte en una crisis de gobernabilidad.

La verdadera fortaleza de un Estado no consiste en asegurar que todo está bajo control, sino en demostrar que posee la capacidad técnica, la transparencia y la responsabilidad necesarias para proteger a su población cuando ese control comienza a fallar.

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