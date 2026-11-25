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Sara Monroe

@DiarioCoLatino / Colaboradora

La situación de salud de la abogada y defensora de derechos humanos, Ruth López, se ha vuelto más delicada tras detectarle un nuevo nódulo en la mama derecha, informó Lourdes Palacios, dirigente del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES), quien denunció que la condición de la presa política requiere atención médica especializada y seguimiento oportuno que, hasta ahora, no estaría recibiendo.

Palacios manifestó que la familia de López le autorizó hacer pública esta información y expresó preocupación porque, pese a los antecedentes médicos de la abogada, la cita que tiene programada en el sistema público de salud está prevista hasta abril del próximo año. A su juicio, esa espera representa un riesgo adicional para una persona cuya condición física ya era frágil.

Palacios señaló que López permanece sin una fecha establecida para una audiencia judicial y que tampoco existe una formalización del caso que permita conocer con claridad las pruebas que la Fiscalía tendría en su contra.

La preocupación no se limita al diagnóstico médico. También comprende las dificultades para que la abogada pueda conocer su propio expediente y ejercer su defensa, debido a las restricciones que enfrenta dentro del centro penitenciario.

Sin comunicación plena con su defensa

Palacios explicó que López, al igual que otras personas presas políticas, enfrenta restricciones para recibir visitas familiares y de sus abogados. Aunque existen medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 22 de septiembre de 2025, las garantías de comunicación y acceso a la defensa no se estarían cumpliendo plenamente.

Según la denuncia, actualmente, la familia únicamente puede verla durante unos minutos al mes, una situación que Palacios considera insuficiente frente a las obligaciones del Estado de garantizar el contacto regular entre las personas privadas de libertad y sus familiares.

La ausencia de visitas de sus abogados también tiene consecuencias directas sobre su defensa. Palacios indicó que existe un peritaje financiero relacionado con el proceso judicial y que López no puede participar adecuadamente en su preparación, debido a que no tiene acceso a sus representantes legales ni a información suficiente sobre su expediente.

A esta situación se suma que, según lo expuesto por Palacios, tampoco se le permite el ingreso de bolígrafos y papel, herramientas básicas para que pueda revisar documentos, tomar apuntes y preparar sus argumentos jurídicos.

La situación resulta particularmente preocupante porque López es abogada y defensora de derechos humanos, por lo que conoce los procedimientos legales y podría contribuir activamente a su propia defensa si tuviera acceso a las condiciones necesarias.

Medidas cautelares de la CIDH siguen en el centro del reclamo

El caso de Ruth López ha generado pronunciamientos de organismos nacionales e internacionales desde su captura, ocurrida el 18 de mayo de 2025. La abogada, quien se desempeñaba como jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, fue detenida bajo señalamientos de presuntos actos de corrupción.

Desde su captura, se registraron diversas denuncias y preocupación entre organizaciones sociales, académicas y defensoras de derechos humanos, que continúan demandando el respeto a las garantías judiciales y el acceso inmediato a su equipo legal.

El 22 de septiembre de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares a su favor al considerar que existía una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable para sus derechos a la vida, integridad personal y salud.

La Comisión solicitó al Estado salvadoreño adoptar medidas para proteger su integridad, garantizar condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales, poner fin a la incomunicación prolongada y asegurar el contacto regular con familiares, abogados y representantes.

También pidió revisar la continuidad de la prisión preventiva, tomando en cuenta su carácter excepcional y la posibilidad de aplicar medidas alternativas.

Sin embargo, las denuncias posteriores han señalado que estas disposiciones no se han cumplido satisfactoriamente.

La ONU también expresó preocupación por su salud

La preocupación por el estado de López trascendió el ámbito nacional. El 2 de octubre de 2026, Diario Co Latino publicó información sobre una comunicación de cinco mecanismos de procedimientos especiales de Naciones Unidas dirigida al Gobierno salvadoreño.

La carta, fechada el 21 de julio de 2026, fue suscrita por la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y otros mecanismos relacionados con la libertad de asociación, el derecho a la salud y la independencia de magistrados y abogados.

Los organismos internacionales manifestaron preocupación por las circunstancias de la prisión preventiva de López y por la falta de información transparente sobre su condición médica.

De acuerdo con esa comunicación, el 16 de mayo de 2026 sus familiares recibieron información extraoficial sobre un deterioro de su salud y un supuesto traslado al Hospital Nacional de la Mujer. Un familiar acudió al centro hospitalario al día siguiente y recibió información de que la abogada había sido atendida el 13 de mayo, sometida a un procedimiento médico el 15 y dada de alta el 16 de mayo.

No obstante, la familia no habría recibido información oficial sobre el diagnóstico, los resultados de los exámenes, el procedimiento realizado ni el tratamiento que debía seguir.

Estos antecedentes adquieren mayor relevancia ante la nueva denuncia sobre la aparición de otro nódulo en la misma mama, pues evidencian que las inquietudes sobre su atención médica no son recientes.

La información expuesta por Palacios plantea nuevamente la necesidad de garantizar evaluaciones especializadas, seguimiento clínico y acceso de la familia a los resultados médicos, sin que las condiciones de privación de libertad se conviertan en un obstáculo para la atención sanitaria.

Solidaridad nacional e internacional

Pese a las dificultades, Palacios destacó el acompañamiento que ha recibido López de organizaciones sociales, colectivos de mujeres, defensores de derechos humanos y personas solidarias dentro y fuera del país.

Recordó las actividades realizadas en su cumpleaños y las muestras de respaldo durante fechas emblemáticas como el Día Internacional de la Mujer, en marzo, y las jornadas de solidaridad de mayo.

El caso de Ruth López se ha convertido en uno de los más emblemáticos de las denuncias sobre detenciones de personas críticas y defensoras de derechos humanos en El Salvador. Su situación reúne cuestionamientos sobre el acceso a la justicia, la prisión preventiva, la atención médica en los centros penitenciarios y el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por organismos internacionales.

Mientras se acerca el cumplimiento de 18 meses de su detención, la exigencia de su familia y de las organizaciones que acompañan el caso se concentra en tres aspectos fundamentales: atención médica inmediata y especializada, acceso efectivo a sus abogados y garantías para conocer y enfrentar las acusaciones en un proceso judicial.

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