Chino Flores: “No vamos a enfrentar a Nuevas Ideas, vamos a enfrentar al Estado”

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel “El Chino” Flores, afirmó que la contienda electoral que se avecina no será únicamente una disputa entre partidos políticos, sino un enfrentamiento contra el aparato estatal, los recursos públicos y la estructura de propaganda que, según señaló, favorece al partido Nuevas Ideas.

En una entrevista en Encuentro con Julio Villagrán, Flores cuestionó las condiciones en las que los partidos de oposición desarrollan su actividad política y denunció que existen diferencias en el trato institucional hacia las fuerzas políticas, particularmente en los procedimientos administrativos necesarios para inscribir candidaturas y participar en el proceso electoral.

“Nosotros no vamos a enfrentar a Nuevas Ideas, vamos a enfrentar al Estado completo”, reiteró Flores, al considerar que el oficialismo dispone de una estructura de comunicación y propaganda, con recursos del Estado, que coloca a la oposición en condiciones desiguales.

Uso de recursos públicos bajo cuestionamiento

Uno de los principales señalamientos de Flores estuvo relacionado con la entrega de materiales e insumos en comunidades por parte de diputados de Nuevas Ideas, particularmente cemento para reparar calles y otros productos destinados a actividades comunitarias.

El dirigente cuestionó de dónde provienen los recursos utilizados para estas entregas y si se están empleando fondos públicos para promover electoralmente a los funcionarios oficialistas.

Como ejemplo, mencionó publicaciones del diputado William Soriano, quien informó sobre la entrega de más de 1 400 bolsas de cemento en comunidades del departamento de La Unión.

Flores consideró que estas actividades deben ser explicadas públicamente, especialmente porque los diputados no tienen entre sus funciones ordinarias ejecutar obras municipales ni distribuir materiales de construcción.

“¿De dónde salió el dinero para comprar el cemento? ¿De los impuestos del pueblo?”, cuestionó.

El dirigente aclaró que no está en contra de que las comunidades reciban apoyo para mejorar sus condiciones de vida, sino que considera necesario conocer el origen de los fondos y establecer si estas entregas responden a una política pública o a intereses electorales.

También sostuvo que estas prácticas reflejan las deficiencias de las alcaldías y de las políticas públicas, pues son los habitantes quienes terminan organizándose y utilizando sus propios recursos para reparar calles y atender necesidades que deberían tener respuesta institucional.

Haití y la falta de transparencia

Manuel Flores también cuestionó la falta de información oficial sobre los recursos destinados a la participación salvadoreña en Haití, donde el Gobierno ha planteado como objetivo el rescate de cuatro ciudadanos salvadoreños.

El dirigente manifestó que, aunque considera positivo que se busque rescatar a los compatriotas, la población tiene derecho a conocer cuánto dinero se está destinando a esa operación y cuánto tiempo permanecerán en territorio haitiano.

Asimismo, expresó preocupación por las informaciones relacionadas con posibles proyectos de construcción de cárceles y asesoría gubernamental en ese país, asuntos que, según señaló, amplían las interrogantes sobre los objetivos y el alcance de la presencia salvadoreña.

“Lo que la gente quiere es cuentas claras del dinero que paga”, manifestó. A su juicio, el Gobierno debe explicar las prioridades del gasto público, especialmente cuando existen necesidades internas en materia de salud, educación, infraestructura vial y agricultura.

Flores cuestionó que se destinen recursos a operaciones en el extranjero mientras, según afirmó, comunidades salvadoreñas enfrentan carencias en servicios básicos y medicamentos.

Oposición denuncia desigualdad electoral

El dirigente del FMLN denunció que sus candidatos han enfrentado obstáculos administrativos para desarrollar el proceso de inscripción y cumplir los requisitos establecidos por las instituciones.

Mencionó dificultades para obtener constancias y documentos en diferentes dependencias, entre ellas instancias vinculadas con la administración tributaria y las municipalidades.

Para Flores, estas situaciones contradicen los principios de igualdad y participación que deben garantizarse en una democracia.

“La democracia se construye con reglas claras, con franqueza, cumpliendo la ley y no obstaculizando”, afirmó.

El dirigente sostuvo que los partidos políticos deben contar con las mismas condiciones para participar en las elecciones y que las instituciones tienen la responsabilidad de actuar con imparcialidad, independientemente de las diferencias políticas.

Flores destacó la integración de ciudadanos en candidaturas para la Presidencia, la Asamblea Legislativa y los gobiernos municipales, como parte de un esfuerzo por reconstruir la relación entre la organización política y las comunidades.

El FMLN busca recuperar presencia territorial

Frente a las críticas sobre el debilitamiento del partido de izquierda, Flores afirmó que el FMLN conserva una base histórica y territorial que, a su criterio, puede contribuir a su recuperación política.

Aseguró que durante sus recorridos por diferentes departamentos han encontrado personas que anteriormente respaldaron a Nuevas Ideas, pero que ahora expresan inconformidad por el abandono de sus comunidades y el incumplimiento de promesas.

Mencionó visitas a Chalatenango, Usulután y otras localidades, donde, según relató, han recibido testimonios de habitantes que cuestionan la falta de atención de sus representantes.

Para Flores, el trabajo político no debe limitarse a las temporadas electorales, sino mantenerse mediante el contacto permanente con la población y la búsqueda de soluciones a sus problemas.

También rechazó las críticas dirigidas contra el FMLN por parte de antiguos integrantes de esa organización que ahora participan en otras fuerzas políticas.

Consideró que parte de esos señalamientos responden a una estrategia para debilitar a la oposición.

“Uno debe tener claridad de su posición y mantenerse firme, cueste lo que cueste”, expresó.

Salud, educación y economía como prioridades

Al referirse a los desafíos nacionales, Flores sostuvo que el debate político debe centrarse en las condiciones de vida de la población y no en las campañas de descalificación.

Enumeró entre las principales necesidades del país el fortalecimiento de la salud pública, la educación, las oportunidades universitarias para la juventud, la atención a los adultos mayores y mejores condiciones laborales para mujeres, maestros, médicos, enfermeras, artistas, artesanos y profesionales.

También planteó la necesidad de establecer reglas claras para los empresarios y mejorar las relaciones internacionales, que, a su juicio, no deberían estar determinadas exclusivamente por afinidades ideológicas.

El dirigente defendió una visión de izquierda vinculada con las realidades históricas, el pensamiento crítico, la justicia social y el desarrollo integral del país.

Aunque reconoció que el FMLN enfrenta limitaciones económicas y una estructura de propaganda mucho menor que la del oficialismo, manifestó que el partido continuará su trabajo territorial.

Flores insistió en que la discusión electoral debe girar alrededor de propuestas y soluciones concretas para la población, en lugar de ataques personales y campañas de desprestigio.

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