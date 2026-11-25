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Sara Moroe

@DiarioCoLatino / Colaboradora

Una coalición de organizaciones laborales, sociales y populares de El Salvador emitió este martes un pronunciamiento conjunto para denunciar un creciente deterioro de las condiciones de vida y de trabajo en el país, señalando la ejecución de 47,124 despidos arbitrarios en el sector público y municipal entre junio de 2019 y agosto de 2026.

El documento, suscrito por el Frente Social y Sindical Salvadoreño, la Mesa Permanente por la Justicia Laboral y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), advierte además sobre la persecución política y sindical, el estancamiento de los salarios y la amenaza de reformas laborales y previsionales impulsadas bajo lineamientos de organismos financieros internacionales.

De acuerdo con los registros recopilados por las agrupaciones firmantes, dentro del universo de cesantías denunciadas se contabiliza el despido de más de 450 dirigentes sindicales y la vulneración del fuero sindical de aproximadamente 550 personas trabajadoras.

Las organizaciones sostienen que estas acciones constituyen violaciones directas al debido proceso, a la estabilidad laboral y a las garantías de protección establecidas tanto en la Constitución de la República como en la legislación nacional y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según el pronunciamiento, también se registran prácticas sistemáticas de hostigamiento, intimidación, obstáculos administrativos para el reconocimiento legal de juntas directivas y dilaciones en los procesos administrativos y judiciales.

Las entidades denunciantes recordaron que la gravedad de este panorama ya ha trascendido las fronteras nacionales, motivando que el Comité de Libertad Sindical de la OIT examine casos concretos de presuntas prácticas antisindicales en el país y solicite investigaciones independientes junto con medidas correctivas.

Crisis en municipalidades y rechazo a jornada de 11 horas

Otra de las denuncias del movimiento sindical es la situación laboral dentro de las municipalidades, donde se reporta una reducción o eliminación de prestaciones, bonos y beneficios previamente adquiridos, así como retrasos recurrentes en el pago de salarios.

Además, alertaron sobre el incumplimiento en la entrega de uniformes, calzado y herramientas de trabajo, una carencia que, aseguran, compromete directamente la seguridad y la salud ocupacional del personal operativo en las comunas.

En el plano normativo, los sindicatos manifestaron su rotundo rechazo a la propuesta de instaurar jornadas laborales de hasta 11 horas diarias distribuidas en cuatro días a la semana. Aunque reconocen que la discusión de esta iniciativa en el Consejo Superior del Trabajo aún no ha concluido, advierten que la medida sigue latente y representaría un retroceso histórico en los derechos conquistados.

Frente a ello, el bloque laboral plantea una ruta opuesta: avanzar hacia una jornada semanal de 35 horas sin reducción salarial, garantizando el derecho al descanso y el pago justo de las horas extraordinarias.

Salarios congelados y alertas ante el FMI

Sobre el impacto económico que enfrentan los hogares salvadoreños por el incremento sostenido del costo de la vida. Las organizaciones rechazan las políticas de congelamiento salarial y demandan el cumplimiento de los convenios de revisión e incremento de remuneraciones, así como una actualización del salario mínimo acorde con las necesidades reales de las familias trabajadoras para frenar la profundización de las desigualdades sociales.

De igual manera, el frente sindical expresó su oposición a las medidas de ajuste fiscal promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos financieros internacionales, señalando que dichas políticas buscan trasladar el costo de la crisis fiscal y económica a las mayorías populares con la anuencia del Gobierno y los sectores empresariales.

En este contexto, emitieron una alerta especial ante posibles reformas al sistema de pensiones que podrían traducirse en el aumento de la edad de jubilación, mayores años de cotización y un incremento en los aportes de los trabajadores, dificultando el acceso a una pensión digna.

Llamado a la movilización

Para revertir este escenario, las organizaciones demandan el cese inmediato de la persecución y criminalización contra dirigentes y organizaciones sociales, la detención de los despidos arbitrarios y el reinstalo de las personas cesadas ilegalmente con el pago de sus salarios y prestaciones caídas, así como el restablecimiento pleno de los derechos laborales y condiciones de seguridad en las municipalidades.

Asimismo, exigen el rechazo definitivo a las reformas regresivas y a los ajustes del FMI, un aumento real al salario mínimo y la apertura de espacios efectivos de diálogo social con participación representativa de los sindicatos para atender los conflictos vigentes.

Finalmente, convocaron a sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles, campesinos y sectores populares a articular esfuerzos de unidad y movilización en defensa de la justicia social, las libertades democráticas y las conquistas laborales.

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