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Saúl Méndez

@DiarioCoLatino / Colaborador

El equipo legal de Jeovany Maravilla presentará una nueva solicitud de revisión de medidas cautelares, para que el sociólogo y activista comunitario pueda enfrentar en libertad su proceso judicial.

Maravilla fue detenido el 9 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, cuando regresaba de Estados Unidos en un vuelo comercial. Desde entonces permanece privado de libertad bajo el régimen de excepción. En febrero, una resolución judicial mantuvo la medida de detención.

Según el comunicado, como parte de la defensa se han recopilado diversas evidencias de arraigo que respaldan su trayectoria de vida, así como sus vínculos personales y comunitarios. Los firmantes sostienen que estos elementos también permiten esclarecer cualquier señalamiento sobre una posible participación en actividades al margen de la legalidad o que atentaran contra la paz pública.

Los fundamentos jurídicos de la nueva solicitud serán expuestos por el abogado a cargo de su defensa, respetando la reserva judicial que se ha establecido sobre el expediente.

El comunicado también destaca que Maravilla cuenta con 16 años de trabajo con comunidades y juventudes de territorios rurales y urbanos, desde donde promovió la participación ciudadana, la prevención de la violencia y la cultura de paz.

Asimismo, recuerdan su desempeño como director propietario de la Junta de Vigilancia Electoral, desde donde participó en la fiscalización de las elecciones de 2024 y denunció públicamente obstáculos e irregularidades que afectaban la transparencia del proceso electoral.

Los firmantes piden que se garantice un proceso judicial justo y expresaron su preocupación por la aplicación del régimen de excepción en este caso, al considerar que podría formar parte de un patrón de hostigamiento y persecución contra voces críticas del actual Gobierno.

Mencionaron también los casos de Ruth López, Enrique Anaya y los veteranos de la Alianza por un El Salvador en Paz, entre otros, para reiterar su exigencia de garantías de debido proceso y una revisión judicial efectiva de la situación de Maravilla.

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