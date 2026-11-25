Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El oficialismo aprobó este martes en la sesión plenaria un préstamo de $30 millones para infraestructura vial, extendió por un año la estabilización de las tarifas eléctricas y amplió a $2,500 la exención de impuestos para el equipaje de viajeros, monto que subirá a $3,500 en diciembre y enero.

Préstamo por $30 millones

El primer tema es un préstamo por $30 millones con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional para financiar el Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana (PIVMU) Fase I, con el que el MOP haría trabajos de conectividad vial dentro del Área Metropolitana de San Salvador, permitiendo una movilidad fluida de bienes y personas.

Previo a la aprobación de este martes, los diputados en la Comisión de Hacienda, escucharon a Marlon Herrera, director general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, quien dijo que este proyecto beneficiaría a medio millón de personas.

Agregó que el dinero se sumaría a un préstamo de $135,000,000 que, en febrero pasado, suscribió el Gobierno con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el mismo fin.

El financiamiento tendría un plazo de pago de 20 años e incluiría cinco años de periodo de gracia. El proyecto consiste en una ampliación de carriles en Nuevo Cuscatlán, La Libertad, que incluye la construcción de un arriate central y una ciclovía. Además, se desarrollarían obras adicionales, como iluminación, señalización y obras de paisajismo.

Mientras que en San Salvador se haría una ampliación en el paso a desnivel en el bulevar de Los Próceres (conocido como Árbol de la Paz); se intervendría el paso a desnivel “Hermano, bienvenido a casa” y se ejecutarán obras de drenajes en el bulevar de Los Próceres y la 49 avenida Sur.

A la vez, se construiría un paso a desnivel en la intersección de la calle antiguo a Huizúcar y avenida Las Amapolas, el cual incluiría un puente con dirección de Sur a Norte y que estaría ubicado sobre el desnivel del Árbol de La Paz; otro estaría ubicado en el bulevar Constitución y calle a Zacamil.

Prórroga para estabilizar tarifas de energía eléctrica

La Asamblea Legislativa también aprobó el dictamen de la Comisión de Tecnología a fin de prorrogar las disposiciones transitorias para definir el cargo que se facturaría a los usuarios finales por el consumo de energía eléctrica.

El régimen vigente vencía el 31 de diciembre de 2026; sin embargo, con la extensión sería válida hasta el 31 de diciembre de 2027. Inicialmente, las disposiciones fueron aprobadas el 15 de abril de 2024.

Según lo informado por el presidente y director ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, quien llegó a la comisión legislativa para explicar la iniciativa, con la prórroga se mantendrían “estabilizadas” las tarifas eléctricas para hogares y empresas, mientras se realiza un “análisis técnico y económico” para recuperar de forma gradual las diferencias entre el costo real del suministro y los montos facturados.

Según Álvarez, esta herramienta ayuda a mantener “estables” los precios de la energía eléctrica y a que ninguna empresa generadora “abuse” por el alza de los precios de los combustibles y las causas que generan el efecto del fenómeno del Súper Niño.

De hecho, planteó que dicha condición climática ha provocado sequía meteorológica y agrícola, escasez de agua, pérdida de cosechas y calor extremo, lo que llevó a declarar estado de emergencia nacional por seis meses el 7 de octubre de 2026.

Según se dijo, las disposiciones transitorias se deben mantener debido a las recientes presiones sobre los precios internacionales de los combustibles y las condiciones hidrológicas adversas se ha afectado la generación energía eléctrica y estos factores impactan las tarifas aplicables a los usuarios finales.

Reforma para que viajeros puedan ingresar con bienes libres de impuestos

En la misma plenaria, los diputados aprobaron reformar la Ley de Equipajes de Viajeros Procedentes del Exterior, para ampliar el monto de bienes nuevos que pueden ingresar al país libres del pago de derechos e impuestos. Con la reforma, se aumenta de $1,000 a $2,500 el valor de los bienes nuevos que los viajeros pueden traer del extranjero sin pagar impuestos.

Durante diciembre y enero, el límite aumentaría en $1,000 más. Es decir, en esos meses, las personas podrían ingresar al país bienes nuevos valorados en $3,500 sin pagar derechos ni impuestos. Según el oficialismo, el incremento busca generar condiciones favorables para el ingreso de viajeros y contribuir al fortalecimiento de la economía nacional.

Previo a aprobarlo en el pleno, esta iniciativa fue estudiada en la comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, donde asistió el subdirector general de Aduanas, Luis Madariaga, quien sostuvo que la normativa define como equipaje los artículos personales, nuevos o usados, que una persona necesita durante su viaje para uso propio o para ejercer su profesión u oficio, siempre que no estén destinados a la comercialización.

“Con esta disposición, las personas que ingresen a El Salvador por puertos, aeropuertos o puntos fronterizos habilitados podrán introducir su equipaje sin pagar tributos, siempre que cumpla con las condiciones establecidas”, expresó Madariaga.

El subdirector sostuvo que entre los artículos que podrán ingresar bajo esta exención se encuentran las prendas de vestir y artículos de uso personal, medicamentos para uso del viajero, artículos de recreo y deporte, cámaras fotográficas y rollos de película, libros e instrumentos relacionados con el ejercicio de una profesión u oficio.

También aplican instrumentos musicales, hasta 500 gramos de tabaco y hasta cinco litros de licor. La normativa también establece que los viajeros deberán declarar cuando transporten dinero en efectivo o cheques por un monto de $15,000, armas de fuego, municiones o mercancías que tengan fines comerciales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...