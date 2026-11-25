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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga número 57 del régimen de excepción, la cual estaría vigente desde este 27 de noviembre hasta el 27 de diciembre; es decir, después de Navidad.

Esta medida se aprobó inicialmente el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte en los homicidios que dejó como saldo a más de 80 salvadoreños asesinados, debido al quiebre de la tregua entre el Gobierno y las pandillas, según lo revelaron investigaciones periodísticas.

El régimen de excepción suspende las garantías constitucionales contenidas en los artículos 12 inc. 2º, 13 inc. 2º y 24 de la Constitución de la República, que se refieren, en su orden, al Derecho de Defensa, al plazo de la detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia.

Entre los considerandos del decreto, el Gobierno señaló que mediante el trabajo de “inteligencia policial y de investigación”, se han detectado e intervenido acciones de grupos criminales, de los que algunos de sus miembros han sido ubicados en diferentes países, los cuales, han intentado cometer delitos “a través de comunicación, para transmitir lineamientos, mediante aplicaciones encriptadas”.

Según el Gobierno, “a partir de ello, se ha obtenido información de la realización de actividades de financiamiento para sus estructuras; lo que ha permitido la captura de personas por el delito de extorsión”.

El GOES señaló que estas estructuras “han diversificado” sus fuentes de ingresos hacia el narcomenudeo, utilizando intermediarios sin vínculos visibles con pandillas, redes sociales, servicios de entrega y alianzas con otras organizaciones criminales, evidenciando su intención de mantener sus actividades ilícitas. Es por ello que solicitó la prórroga.

Bajo esta medida, organizaciones sociales y de derechos humanos han documentado abusos que ha cometido el Estado salvadoreño dentro de las cárceles. Existen docenas de relatos de personas que fueron apresadas injustamente, sobre los tratos dentro de los centros penitenciarios.

Según Socorro Jurídico Humanitario, al menos 592 salvadoreños han muerto bajo la tutela del Estado, sin haber sido vencidos en juicio y sin las debidas garantías procesales; de estos, el 94 % de las víctimas no poseían perfil de pandilleros, “muriendo en absoluta indefensión e impunidad mientras se ocultan las cifras reales y las causas de estos fallecimientos en el marco de juicios masivos e irregulares”.

Según SJH, “estos hechos no constituyen incidentes aislados, sino un patrón sistemático de violencia institucional que configura graves infracciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Penal Internacional”.

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