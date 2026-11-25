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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Con 57 votos, el oficialismo aprobó una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 para orientar $860 millones, provenientes de la emisión de títulos valores, a distintas instituciones del Ejecutivo y otras entidades públicas, para garantizar compromisos prioritarios durante el presente ejercicio fiscal.

La semana pasada la Asamblea Legislativa aprobó en media hora la emisión de títulos valores por $860 millones. En ese momento, se dijo que eran para “obligaciones generales del Estado”. El diputado de Nuevas Ideas, Giovanny Zaldaña, señaló que los recursos iban a servir para financiar el Presupuesto 2027. Sin embargo, el diputado oficialista mintió, pues se trata de financiar presupuestos de instituciones durante el presente ejercicio fiscal.

Los títulos valores fueron colocados en el mercado nacional; es decir, la banca nacional.

Según se informó en el pleno, el Ministerio de Salud recibirá $147.75 millones. De este monto, $107.75 millones se utilizarán para financiar la adquisición de medicamentos, insumos médicos, vacunas y servicios médicos, entre otros requerimientos; mientras que $40 millones serán destinados al Hospital Nacional El Salvador para dar continuidad a la operatividad de Doctor SV.

Al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) se incorporarán $125 millones, destinados a cubrir compromisos relacionados con la adquisición de computadoras y tablets, contempladas en el Programa de Reducción de la Brecha Digital.

El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) contará con $77 millones para dar continuidad a proyectos estratégicos de inversión pública y cubrir gastos de funcionamiento institucional.

Al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se le orientarán $35 millones para cubrir gastos logísticos y operativos de los 61 agromercados y centrales de abastos, con el propósito de continuar garantizando la seguridad alimentaria de la población.

Además, al Ministerio de Gobernación se le asignan $26.2 millones. De estos, $9 millones serán destinados al fortalecimiento institucional y $17.2 millones al Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN (INABVE), para dar continuidad a los programas de beneficios y prestaciones económicas y sociales dirigidos a este sector.

El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia dispondrá de $15 millones para garantizar los procesos de rehabilitación de las personas privadas de libertad y el cumplimiento de las condiciones mínimas de detención.

El Ministerio de la Defensa Nacional recibirá $32.25 millones para dar cobertura a los gastos operativos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), correspondientes al mes de diciembre de este año.

La Fiscalía General de la República (FGR) contará con $7.6 millones para atender compromisos relacionados con su funcionamiento institucional. La Procuraduría General de la República (PGR) recibirá $2.3 millones para financiar gastos en bienes y servicios básicos, lo que permitirá mantener los servicios de defensa pública en sus diferentes áreas, así como los de mediación y conciliación a escala nacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá una asignación de $9.5 millones para cubrir los gastos de funcionamiento de las sedes diplomáticas de El Salvador en el exterior.

Al Ramo de Hacienda se le asignan $374.4 millones para atender gastos de funcionamiento institucional, obligaciones generales del Estado y diversas transferencias que forman parte de los compromisos de esa cartera.

Mientras que, la Presidencia de la República recibirá $8 millones para financiar la operatividad y dar continuidad a las actividades de sus diferentes secretarías y dependencias.

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