Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Feminista y organizaciones sociales realizaron este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una Tribuna Feminista frente a la Universidad de El Salvador, donde exigieron un cese a la violencia de la mujer, implementación de políticas públicas y la derogación del régimen de excepción.

El comunicado de la Asamblea Feminista abordó, las muertes prevenibles; recordó que el 31 de enero de 2019 se encontró sin vida a Fernanda Nájera y el 22 de julio de 2026 se encontró sin vida a María Callejas, ambas víctimas de feminicidio, “La diferencia es que una murió antes de tener un régimen totalitario como gobierno salvadoreño y la otra murió en medio del régimen de excepción, una política de seguridad que nos mantiene supuestamente en un país seguro, (pero) solo existe en la publicidad”, destacó Keyla Cáceres de la Asamblea Feminista.

Cáceres reveló que el pasado 16 de noviembre, se registró otro feminicidio; sin embargo, el Estado no lo informó; “Desde hace más de cuatro años se ha decretado reserva sobre todos los datos de la muerte y no se divulga información sobre feminicidios, homicidios, desapariciones, hallazgos de fosas comunes ni osamentas”.

“Aunque ahora parezca que en El Salvador no existan hechos de violencia de género, por el contrario, hay un aumento, aunque el Estado sigue negando estas muertes y estos hechos, con los pocos datos que se encuentran en los medios de comunicación y en las redes sociales podemos comprobar que al menos cada cuatro días una mujer muere por ser mujer en este país, no por otro tipo de violencia, muere por ser mujer”, lamentó Cáceres en declaraciones a la prensa.

La Asamblea Feminista se niega a guardar silencio ante una narrativa “falsa” que hoy las está condenando “a vivir con miedo”. “Nosotras jamás les vamos a entregar la comodidad del silencio, los movimientos feministas no estamos dispuestas a retroceder por más silencio que se nos imponga y mucho menos el miedo que se instala por las políticas de seguridad del régimen de excepción”.

La antropóloga feminista, Mariana Moisa, denunció que la criminalización de las emergencias obstétricas continúa afectando a las mujeres en El Salvador. Según reportó, al menos 23 mujeres enfrentan actualmente procesos judiciales relacionados con estas situaciones.

Una trabajadora sexual que participó en la Tribuna Feminista agregó que a varias de sus compañeras se las están llevando detenidas injustamente. Hizo válida su participación para pedir no más violencia a las trabajadoras sexuales y piden programas para este sector. En El Salvador existen más de 50 mil mujeres que ejercen el trabajo sexual, según informó la misma trabajadora.

Eneida Abarca, madre del joven desaparecido Carlos Ernesto Santos Abarca, enfatizó que le ha tocado asumir el rol que le corresponde a la FGR en el tema de la búsqueda de su hijo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...