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Por: Luis Rafael Moreira Flores

El envío de tropas salvadoreñas a Haití ha abierto un debate profundo sobre las prioridades nacionales, el uso de los recursos públicos y el precio real de involucrarse en conflictos armados fuera de nuestras fronteras. Tras la tragedia de los tres soldados fallecidos durante una operación en territorio haitiano —a quienes el Estado asignó un fondo de $1 millón de dólares en conjunto—, surge una pregunta incómoda pero necesaria desde el análisis económico y humano, ¿qué implicaría escalar esa pérdida a un escenario extremo y cuánto cuesta realmente sostener una presencia militar en una crisis ajena?

​Si tomamos como referencia la proporción anunciada para ese caso —$1 millón de dólares divididos entre tres militares—, el cálculo aritmético básico arroja aproximadamente $333,333.33 por cada elemento. Aunque en la práctica ese fondo contemplaba una entrega inicial de $200,000 por familia y el resto destinado a pagos mensuales adicionales a las prestaciones legales, esa cifra unitaria sirve como punto de partida para una proyección hipotética. Si se multiplicaran esos $333,333.33 por un contingente de 2,000 soldados, el resultado ascendería a unos $666,666,660 (millones) de dólares. Es una estimación matemática sobre un supuesto extremo, pero funciona como un espejo crudo de lo que significaría una tragedia de gran escala en términos estrictamente presupuestarios, sin siquiera incorporar en esa cuenta inicial el destino incierto de los cuatro efectivos desaparecidos ni las prestaciones ordinarias, seguros de vida, atención médica y pensiones que correspondan por ley.

Sin embargo, reducir la discusión a una multiplicación sería pasar por alto lo que ninguna cifra puede medir, “el desgarro familiar”. Detrás de cada uniforme hay hogares, madres, parejas, hijos y proyectos de vida que se quiebran de golpe cuando un militar no regresa. Ningún cheque, ninguna compensación extraordinaria y ningún respaldo mensual repara la ausencia definitiva de un ser querido. La herida emocional que deja la muerte de un joven en combate o en una misión de alto riesgo permanece abierta en la vida cotidiana de las familias, mucho después de que se apagan los titulares y los discursos oficiales. A ese dolor se suma la angustia de quienes esperan noticias sobre compañeros desaparecidos, una incertidumbre que prolonga el duelo y golpea con especial dureza a los núcleos familiares más cercanos.

Desde una perspectiva crítica, también cabe cuestionar el sentido estratégico de exponer a soldados salvadoreños a enfrentamientos violentos en un país sumido en el caos de las pandillas y la inestabilidad institucional. Para muchos ciudadanos, la misión principal de la Fuerza Armada debería concentrarse en la seguridad interna y en la defensa de los intereses directos de El Salvador, no en asumir los riesgos de una crisis compleja en otro Estado donde las dinámicas locales son profundas y volátiles. Enviar fuerzas a un terreno hostil implica aceptar que nuestros militares enfrenten emboscadas, explosiones o ataques en un conflicto que no es propio, con el consiguiente costo humano y político para el país.

El problema se agudiza cuando se observa el panorama fiscal de El Salvador. Hablamos de un Estado con elevados niveles de endeudamiento público, presiones constantes sobre el presupuesto nacional y cuestionamientos recurrentes sobre el manejo de los recursos, incluido el uso de los fondos de pensiones y el financiamiento de distintas obligaciones estatales. En un contexto de estrechez financiera, donde las necesidades internas en salud, educación, infraestructura y alivio del costo de la vida son urgentes y cotidianas, comprometer recursos en misiones exteriores o imaginar compensaciones millonarias ante un escenario de bajas masivas evidencia una tensión difícil de ignorar.

Incluso si el escenario de 2,000 bajas no ocurriera —y es de esperar que nunca suceda—, el ejercicio aritmético cumple un propósito: mostrar la fragilidad de nuestras cuentas frente a eventos de alto impacto. Un país con finanzas ajustadas no tiene margen infinito para absorber choques imprevistos ni para sostener indefinidamente compromisos costosos fuera de sus fronteras. Cada dólar destinado a una operación externa o a cubrir las consecuencias de una intervención armada es un dólar que deja de estar disponible para atender carencias palpables dentro del territorio salvadoreño.

​Al final, la discusión sobre la participación de El Salvador en Haití no puede separarse de nuestra realidad económica ni de nuestra responsabilidad moral hacia quienes visten el uniforme. Por un lado, está el deber de honrar y respaldar con dignidad a los militares y a sus familias cuando cumplen órdenes o sufren pérdidas; por otro, está la obligación de evaluar con prudencia si los costos humanos y financieros de involucrarse en una guerra ajena guardan proporción con la capacidad real de nuestra economía.

Cuando se ponen sobre la balanza el duelo irreparable de las familias, el riesgo de vidas humanas en un conflicto externo y las limitaciones de una economía endeudada, la conclusión para muchos observadores es clara: aventurarse en una confrontación fuera del país representa una carga pesada y difícil de justificar para unas finanzas públicas ya golpeadas. Más allá de las cifras exactas o de las proyecciones matemáticas, el debate de fondo sigue siendo el mismo: ¿cómo cuidar mejor la vida de nuestros soldados y la estabilidad de un país que necesita priorizar sus propios recursos y su propia paz?

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